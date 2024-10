video suggerito

Tendenze viaggi 2025: le migliori destinazioni da tenere d'occhio Ecco la classifica dei luoghi da visitare nel 2025, i più gettonati nelle ricerche recenti, che si apprestano a diventare le mete per eccellenza del nuovo anno.

A cura di Giusy Dente

Okinawa, Giappone

I fan delle brevi fughe autunnali sono alle prese con la programmazione di un viaggio alla scoperta delle mete che in questa stagione acquisiscono un fascino speciale, complici i colori dell'autunno con lo spettacolo del foliage, i suoi profumi inebrianti che riempiono l'aria e le temperature fresche. Ma c'è anche chi pensa in grande e magari sta pensando a una vacanza più strutturata da definire in ogni dettaglio, un viaggio più complesso e ricco per il prossimo anno. Il 2025 segnerà l'ascesa di nuove destinazioni inaspettate.

Dove andare nel 2025

Travel Trends 2025 è il report annuale di Skyscanner, realizzato commissionando un sondaggio a oltre 20 mila viaggiatori in tutto il mondo. La ricerca è stata pensata per fornire ai viaggiatori una mappa delle destinazioni più gettonate per il nuovo anno, per dare idee sulle tendenze che spopoleranno, per dare una dritta sulle destinazioni perfette per risparmiare, quelle col miglior rapporto qualità prezzo. Alcune località hanno registrato un grande aumento di ricerche negli ultimi 12 mesi: sono quelle da tenere d'occhio perché si apprestano a esplodere proprio nei mesi a venire.

Deserto di sale a Uyuni in Bolivia

Parallelamente, il report ha portato alla luce sette tendenze di viaggio principali per il 2025, con un unico filo conduttore: è il desiderio di esperienze da condividere a modellare le scelte di viaggio attuali. Che si tratti di tour d'arte o avventure nella natura, i viaggiatori italiani vogliono sentirsi parte di un gruppo, sentirsi accolti con calore, proprio come risposta alla grande alienazione che si vive nella quotidianità e nella routine lavorativa.Viaggiare è diventato un modo per esplorare altre realtà, per promuovere il senso di appartenenza, per sentirsi parte di questo grande mondo, incentivando ciò che unisce anche a chilometri di distanza, con persone che parlano altre lingue, con cui creare connessioni profonde.

Tempio di Angkor Wat a Siem Reap, Cambogia

Quali sono i luoghi da visitare nel 2025

La classifica dei luoghi da visitare nel 2025 comprende per lo più di destinazioni esotiche e insolite, la cui popolarità sta crescendo tra i viaggiatori italiani, che vogliono esplorare andando oltre le mete tradizionali e più conosciute. C'è quindi una grande apertura verso ciò che è stato finora magari meno alla moda, ma che merita di essere conosciuto. La prima meta in ascesa è Siem Reap, la seconda città della Cambogia: è la porta d’ingresso ai templi di Angkor, destinazione famosa per l'offerta culturale e gastronomica. Segue al secondo posto Uyuni in Bolivia, famosa per il più grande deserto di sale del mondo, ma qui i paesaggi mozzafiato e i panorami da sogno non mancano, tra lagune colorate, geyser, formazioni rocciose uniche, parchi nazionali e le aree protette.

Skyscrape della città di Shenzhen, Cina

Immancabile in classifica il Giappone, dove si appresta a crescere come meta turistica la città di Okinawa, che vanta alcune delle barriere coralline più suggestive al mondo, ma è rinomata anche per le sue splendide spiagge con acque cristalline e sabbia bianca. L’isola ospita anche il castello di Shurijo, dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, nonché i del Regno delle Ryukyu. Uniche mete europee in classifica sono Castellón de la Playa, Porto Santo e Svolvær rispettivamente in Spagna, Portogallo e Norvegia, che chiude la classifica. In elenco anche Shenzhen in Cina, Praia a Capo Verde, Phú Quốc in Vietnam e Praya sull'isola di Lombok in Indonesia.

Svolvær, Norvegia

La classifica delle destinazioni in ascesa

Siem Reap, Cambogia +384% Uyuni, Bolivia +354% Okinawa, Giappone +325% Castellón de la Playa, Spagna +224% Shenzhen, Cina +200% Praia, Capo Verde +167% Porto Santo, Portogallo +163% Phú Quốc, Vietnam+162% Praya, Lombok, Indonesia +150% Svolvær, Norvegia +136%