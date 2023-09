La mappa del foliage: dove immergersi nei colori autunnali (e fare foto instagrammabili) Tra settembre e novembre le città si colorano delle nuance calde dell’autunno, assumono un’aria fiabesca e romantica (a prova di Instagram).

A cura di Giusy Dente

Parco Sempione (Milano)

Si chiama foliage e in italiano si può tradurre semplicemente come "fogliame". La parola fa riferimento a quel fenomeno naturale che avviene in autunno, quando i paesaggi da verdi cominciano ad assumere i colori tipici della nuova stagione fredda. I luoghi assumano un aspetto magico e fiabesco, decisamente romantico e soprattutto molto instagrammabile! In questo periodo, infatti, i social si affollano di scatti realizzati in parchi e boschi, con foglie gialle, rossicce e marroni che cadendo creano tappeti unici.

Giardini Pubblici Indro Montanelli (Milano)

Contrariamente a quanto si pensi, foliage non è una parola francese, bensì inglese! Il termine ha radici molto forti in alcuni Paesi, per esempio il Nord America. Qui il fenomeno è particolarmente tipico, un vero e proprio evento. Il Canada col suo clima è uno dei posti più caratteristici, dove si creano distese di foglie spettacolari. E lo stesso vale per il New England. In Giappone, invece, si parla di momijigari. Ma anche l'Italia ha i suoi itinerari per il foliage.

Parco Sempione (Milano)

Il foliage a Milano

Milano dà la possibilità di godere di tanti paesaggi autunnali di grande bellezza. È una città ricca di verde, di giardini e di parchi e dunque passeggiando, tra ottobre e novembre, è facile imbattersi in tappeti di foglie dai colori caldi. I luoghi milanesi del foliage sono gettonatissimi: tutti vi si recano per scattare una foto ricordo. Tra i più frequentati ci sono la BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano e ovviamente Parco Sempione, il più importante della città. Qui gli alberi si colorano di giallo, marrone, rosso, prendendo il posto del verde brillante tipicamente estivo. Decisamente romantici anche i Giardini Pubblici Indro Montanelli.

Lungotevere (Roma)

L'ottobrata romana

Si dice che ottobre sia il mese ideale per visitare Roma, quello in cui la città assume dei colori e gode di un clima che la rendono particolarmente affascinante. Si usa l'espressione ottobrata romana: inizialmente il termine faceva riferimento ad antichi Baccanali, riti pagani. Poi sono diventate le feste che animavano giardini, parchi, prati, vigneti e frutteti nelle zone di Ponte Milvio, Testaccio, Porta San Giovanni, Monteverde, Porta Pia: ci si riuniva qui nel mese di ottobre, per celebrare la fine della vendemmia con musiche e danze.

Bosco Verticale (Milano)

Il Lungotevere offre di questo periodo un panorama incantevole, coi colori autunnali che prendono il sopravvento e che circondano il fiume da ambo i lati. Tra gli altri paesaggi, che da verdeggianti assumono le nuove colorazioni diventando incantevoli, ci sono il paco al laghetto dell'EUR, Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj. Da non perdere è anche il Giardino degli Aranci.

Veduta aerea (Irpinia)

Dove ammirare il foliage in Italia

In alcune città italiane la magia dell'autunno si respira più che in altre. Da nord a sud, ovunque ci siano distese verdi sarà possibile ammirare, tra settembre e novembre, dei paesaggi mozzafiato con nuance tutte nuove. La Val di Non in Trentino, le Langhe nel Piemonte, il parco Nazionale della Majella in Abruzzo, l'Irpinia in Campania, il Parco nazionale della Sila in Calabria, il Parco Nazionale del Gran Paradiso in Valle d'Aosta, i Colli piacentini in Emilia Romagna.