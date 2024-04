La cena sospesa di Ilary Blasi, dove ripetere l’esperienza in Italia e quanto costa

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Continuano le esperienze ad alta quota per Ilary Blasi. La conduttrice è volata in Turchia in occasione del suo compleanno, regalandosi un viaggio in mongolfiera per festeggiare. Assieme ai tre figli e al compagno Bastian Muller, la quarantatreenne è partita alla scoperta della Cappadocia , tra trekking suggestivi e ammirando l'alba dall'alto, su un pallone aerostatico. Ma per Ilary Blasi le avventure sospese non sono finite e per concludere i festeggiamenti ha optato per una cena sospesi in aria. Per l'occasione gli ospiti possono godersi un pasto a mezz'aria grazie a una gru alta 50 metri che solleva i commensali comodamente seduti su delle poltrone. La conduttrice si è goduta l'esperienza in Turchia, ma la stessa avventura è possibile anche in Italia.

Dove mangiare sospesi in Italia

Si chiama Dinner in the sky ed è presente in 70 Paesi con 780 coperti, il ristorante a mezz'aria è sbarcato anche nella Penisola. In Italia si può gustare un pasto a 50 metri da terra sul Lago di Garda, sul Lago di Como, a Riccione e a Mola di Bari. Un locale itinerante, che viaggia per il Paese, partendo da nord a fine maggio e approdando in Puglia nella seconda metà di luglio.

Le date sul Lago di Como vanno da martedì 21 maggio a domenica 26 maggio, mentre su quello di Garda da venerdì 7 a giovedì 13 giugno.Il ristorante fa poi tappa a Riccione da mercoledì 10 domenica 14 luglio, per poi concludere il suo viaggio a Bari da mercoledì 17 a domenica 21 luglio. I posti, ovviamente, sono limitati e bisogna affrettarsi per prenotare, la prima tappa, infatti, è già sold out. Vengono offerti diversi servizi che, a seconda delle location, possono comprendere le opzioni brunch, pranzo, aperitivo, apericena e cena. I clienti potranno degustare un buon calice di vino mentre lo chef preparerà davanti a loro un menù gourmet.

Quanto costa l'esperienza ad alta quota

Il costo dell'avventura sospesa varia a seconda del pacchetto scelto. Sul Lago di Como ha un prezzo che va da 149 a 209 euro, mentre sul Lago di Garda si parte da 69 euro per un aperitivo fino ad arrivare a 209 euro per la cena. Per bere un drink a mezz'aria si spende 98 euro a Riccione, mentre se si preferisce l'esperienza serale il costo è di 198 euro. Lo stesso a Bari, dove però un'aperitivo vale 109 euro.