video suggerito

Ilary Blasi e Bastian Muller alla scoperta della Turchia coi look coordinati Ilary Blasi è partita col compagno e i figli alla volta della Cappadocia, in Turchia: comodo look matchy matchy per lei e Bastian Muller. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @ilaryblasi

Tra coloro che hanno deciso di approfittare del lungo ponte del 25 aprile c'è anche Ilary Blasi. La conduttrice è partita alla volta di una nuova meta: con lei, alla scoperta della Cappadocia, ci sono il compagno Bastian Muller e i figli. Sui social sta condividendo con fan e follower alcuni momenti della vacanza, un viaggio che conferma la solidità della sua nuova relazione, che prosegue a gonfie vele da ormai un anno e mezzo.

Ilary in vacanza con Bastian

Ogni momento libero è buono per viaggiare. Ilary Blasi, che al momento non è alle prese con impegni professionali, si sta concentrando molto sulla vita privata e sta dedicando il suo tempo alla passione per i viaggi. Sicuramente questa è una passione in comune col fidanzato Bastian Muller, suo compagno di avventure in giro per il mondo.

Instagram @ilaryblasi

E a conferma di quanto ormai l'imprenditore sia parte integrante della famiglia, c'è il fatto che la coppia viaggi spesso con i figli della conduttrice. Stavolta sono partiti alla volta della Cappadocia, in Turchia. Questo viaggio è l'ultimo di una lunga serie. La coppia spazia molto tra romantiche fughe d'amore in città e vacanze avventurose a contatto con la natura. Sono stati in Africa, sono volati a New York e a Parigi (la città che ha segnato la prima uscita ufficiale), hanno visitato il Brasile la scorsa estate; due settimane fa erano a Malta.

Leggi anche Ilary Blasi a Malta con la figlia Isabel: i look di mamma e figlia sono coordinati

Instagram @ilaryblasi

La coppia è fan del matchy matchy

La vacanza è cominciata all'insegna del matchy matchy e così sta proseguendo. I due in aeroporto avevano un look coordinato in black&white: persino le borse e le valigie erano abbinate (e chiaramente griffate da oltre 17 mila euro).

Instagram @ilaryblasi

Una volta atterrati, hanno mostrato a fan e follower il loro outfit da turisti, nel primo giorno di vacanza ed è nuovamente coordinato, all'insegna della semplicità e della comodità. T-shirt nera e shorts chiari per entrambi, sorridenti e felici in questo nuovo viaggio, un tassello in più da aggiungere ai momenti felici di questa storia d'amore.