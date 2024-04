video suggerito

Ilary Blasi in versione turista: è casual a Malta con leggings e bomber di pelle Nuovo viaggio per Ilary Blasi, volata a Malta con la figlia più piccola Isabel Totti e il compagno Bastian Muller, con cui fa coppia fissa da oltre un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

In attesa di nuovi impegni televisivi, Ilary Blasi sta approfittando di questo periodo per viaggiare e per stare assieme alla famiglia, agli amici, al compagno. Presto i fan della conduttrice potrebbero ritrovarla sul piccolo schermo. L'Isola dei Famosi è solo un lontano ricordo: il reality è stato assegnato a Vladimir Luxuria per l'edizione appena cominciata. Ma per lei presto inizierà forse una nuova avventura su Mediaset. Si vocifera la sua presenza al timone di Battiti Live, al posto di Elisabetta Gregoraci. In attesa di conferme, lei ora è volata direttamente a Malta, assieme al compagno e alla piccola Isabel.

Ilary Blasi in vacanza

Viaggiare: è la grande passione di Ilary Blasi e ora che ha più tempo libero ne sta approfittando. Il weekend scorso la conduttrice era partita per Francoforte, in Germania, per raggiungere il compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Muller. I due stanno insieme da più di un anno e in questo arco di tempo si sono concessi molte vacanze, in ogni parte del mondo. Sono stati in Africa, sono volati a New York per una fuga romantica, sono stati in Brasile ma anche a Parigi. Da quando ci sono state le presentazioni ufficiali, non si tratta più di vacanze di coppia, ma allargate. Ormai Bastian è parte della famiglia. Con Ilary Blasi e Bastian Muller c'è anche Isabel Totti stavolta.

Ilary Blasi in total black

Per fare la turista a Malta, la conduttrice ha messo in valigia look casual e trendy, primaverili. Dopo il fresco outfit con jeans strappati e canotta (matchy matchy con la figlia) ha puntato sull'intramontabile nero. A fan e follower, sui social, ha mostrato l'abbinamento scelto per la giornata in riva al mare, qualcosa di più rock e deciso. Ha puntato su un paio di leggings con felpa grigia, il tutto completato da un bomber di pelle oversize e New Balance bianche, perfette quando c'è da camminare a lungo. Immancabile l'accessorio griffato, sempre presente anche nelle occasioni più semplici e quotidiane. Stavolta ha puntato su uno zainetto nero del suo brand del cuore, Chanel, con logo bene in vista (la doppia C incrociata) e inconfondibile dettaglio trapuntato.