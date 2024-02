Ilary Blasi in Africa con Bastian: coordinato d’ispirazione militare per la serata romantica “Grazie per questa meravigliosa sorpresa, ti amo”: con queste parole (e con un look in stile militare) svolge al termine la vacanza di Ilary e Bastian. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

E pensare che tutto era cominciato proprio in Africa. All'indomani della notizia della fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi era partita alla volta della Tanzania per allontanarsi dal clamore mediatico e godersi un po' di relax coi figli. A distanza di oltre un anno e mezzo, oggi che le cose sono molto diverse nella sua vita. La conduttrice ha ritrovato la serenità, ha fatto tante esperienze e l'amore ha fatto capolino nella sua vita: prosegue a gonfie vele la relazione con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Proprio con lui è tornata in Africa, per un altro viaggio avventuroso ed entusiasmante.

Ilary e Bastian, il viaggio in Africa

La coppia da qualche giorno è in Sudafrica. Hanno scelto una vacanza all'insegna dell'avventura, a contatto con la natura selvaggia, tra paesaggi sconfinati e splendidi animali. Insieme si sono goduti l'esperienza di un safari tra leoni ed elefanti nel parco nazionale Kruger, riserva naturale tra il Mpumalanga e lo Zimbabwe considerata la più grande del Paese.

Se di giorno sono alle prese con lunghe passeggiate, gite in jeep ed esplorazioni nella savana, di sera preferiscono la tranquillità e serate più glamour in città. Ecco quindi che le mise casual e sportive (shorts, berretti, scarponcini, felpe e T-shirt) lasciano il posto a un abbigliamento griffato ed elegante, come quello che la conduttrice ha sfoggiato nel ristorante gourmet Asoka di Città del Capo, con borsa da 30 mila euro.

Il look "militare" di Ilary Blasi

La vacanza dei due innamorati volge forse al termine e quindi hanno ben pensato di chiudere tutto in bellezza con una romantica cenetta a lune di candela in una location unica: dalle foto sembra una casa di legno sull'albero, con vista sullo sconfinato paesaggio naturale circostante, completamente immersi nel verde. Per l'occasione la conduttrice ha scelto un completo, un coordinato in due pezzi con stampa mimetica composto da gonna lunga e crop top.

Il ritorno della stampa mimetica

La cosiddetta "fantasia militare" torna periodicamente di moda. Negli anni Novanta è stata un must, complice l'uscita della serie Camouflage di Andy Warhol nel 1986, che ha definitivamente portato questo stile nella cultura di massa, rendendolo Pop, icona soprattutto dello streetstyle e del mondo urban-hip-hop. La moda si è sempre fatta affascinare da questa stampa, reinterpretandola nelle sfumature e nei tessuti: Balenciaga, Diesel, MSGM, Isabel Marant, Dior. Il camouflage sarà il trend dei prossimi mesi?