Ilary Blasi vola a Francoforte da Bastian Muller: serata romantica in maxi felpa e accessori griffati Ilary Blasi è volata a Francoforte da Bastian Muller e ha trascorso il sabato sera alle prese con una cena romantica: ecco il look che ha scelto per combattere il freddo tedesco.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento particolarmente florido dal punto di vista professionale: sebbene si sia presa una temporanea pausa dalla tv, è riuscita lo stesso a far parlare di sé. In che modo? Dopo aver spopolato con Unica, il documentario di Netflix in cui ha raccontato la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, ora è tornata ad affrontare la questione ma in un libro intitolato Che stupida (sulla cui copertina ha posato col viso coperto). Ora, dopo aver trascorso qualche giorno a Roma tra esperienze "super colorate" con Isabel Totti ed esclusivi shooting fotografici, è volata a Francoforte, la città natale del suo Bastian Muller.

La borsa griffata di Ilary Blasi

Weekend d'amore per Ilary Blasi: nelle ultime ore è tornata a viaggiare, questa volta è volata a Francoforte, così da raggiungere il fidanzato Bastian Muller nella sua terra natale, e naturalmente non ha potuto fare a meno di condividere la cosa sui social. Ieri sera, in particolare, i due si sono concessi una cena romantica in un ristorante con terrazza dalla vista panoramica, peccato solo che la conduttrice abbia preferito posare "in solitaria".

Ilary Blasi a Francoforte

Complici le gelide temperature tedesche, Ilary ha rispolverato pelliccia e cappello di lana, completando il tutto con un tocco griffato, ovvero una borsetta Gucci, per la precisione il modello Dionysus decorato all-over col tessuto GG Supreme e con l'iconica fibbia con teste di tigre sulla chiusura. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 890 euro.

Ilary Blasi con la borsa Gucci

Ilary Blasi usa la felpa come minidress

Se da un lato ha combattuto il freddo con cappello e pelliccia, dall'altro Ilary non ha pensato alle gambe: ha infatti indossato semplicemente un paio di collant velati total black, abbinandoli a un paio di stivali di pelle senza tacco (probabilmente i Combat Robin di The Attico da 970 euro).

Stivali The Attico

Niente abiti da sera o tubini scintillanti, questa volta la conduttrice ha preferito la comodità ma senza rinunciare a un tocco sensuale. Al posto dei classici minidress ha indossato una maxi felpa col cappuccio, un modello oversize color biscotto col la zip sul davanti che le arriva fin sotto al sedere. Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up con gli occhi contornati dall'eye-liner e fare da diva: nelle prossime ore Ilary poserà anche in compagnia del suo Bastian?

Ilary usa la felpa come minidress