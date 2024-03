Ilary Blasi, i pantaloni coi tasconi si abbinano al body di pizzo trasparente Ilary Blasi è in vacanza in Svizzera e sui social sta documentando l’esperienza con foto e Stories. Il suo nuovo look da sera? Con pantaloni cargo e body di pizzo trasparente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha approfittato di questa temporanea pausa televisiva per dedicarsi al 100% alla sua passione per i viaggi. Dopo essere stata prima in Africa con Bastian Muller, poi a Madrid dal figlio Cristian Totti, ora è tornata a partire. Ha dato il via al weekend volando in Svizzera, per la precisione in una location da sogno immersa nelle montagne con vista suggestiva sul Lago dei Quattro Cantoni. Non si sa chi la accompagna ma la cosa certa è che, visti gli hashtag e le didascalie che usa in ogni Stories, si tratta di una vacanza sponsorizzata. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

I pantaloni con i tasconi di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata mentre durante il volo mostrava in primo piano la nuova manicure color cipria, ora ritroviamo Ilary Blasi mentre si gode il relax tra le Alpi Svizzere. Dopo aver trascorso la mattinata in una piscina a sfioro riscaldata, durante la serata ha lasciato spazio al glamour per visitare un'altra ala del resort di lusso in cui soggiorna.

Ilary Blasi con i pantaloni cargo

Sullo sfondo di una parete di design arredata con vasi colorati e un camino elettrico, si è lasciata immortalare con un look che ha mixato comodità e tendenze di stagione. Ha sfoggiato i pantaloni must del momento, quelli cargo tempestati di tasconi laterali, ma in una versione di pelle verde militare a vita alta.

Ilary Blasi col body trasparente

Ilary Blasi osa con le trasparenze

Per completare l'outfit da sera Ilary Blasi ha aggiunto alcuni dettagli iper sensuali, così da non rinunciare allo stile esuberante che da sempre la contraddistingue. Ha abbinato i pantaloni over a un body di pizzo nero, un modello a maniche lunghe dall'effetto vedo non vedo che ha lasciato il reggiseno in mostra. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps nere e a punta. Capelli sciolti perfettamente in piega, trucco dai toni naturali e pose da diva: la conduttrice ha ancora una volta dimostrato di essere impeccabile e trendy in ogni occasione.

Il nuovo look di Ilary