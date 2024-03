Ilary Blasi, relax in costume nella piscina a sfioro sul lago tra le montagne: quanto costa il resort di lusso La conduttrice si è concessa una fuga in Svizzera e ha scelto per il suo soggiorno un contesto elegante e sofisticato. Quanto si spende per una notte nella prestigiosa struttura? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Ilary Blasi si concede un po' di relax in Svizzera. La conduttrice ha voluto passare un po' di tempo tra le montagne con vista suggestiva sul Lago dei Quattro Cantoni dopo essersi goduta un safari in Sud Africa assieme al compagno Bastian Muller. Sembra che la show girl sia particolarmente affezionata al piccolo Stato al confine con la Lombardia dove ha passato anche le vacanze invernali in compagnia dell'amica Michelle Hunziker e della famiglia.

Dove alloggia Ilary Blasi

La conduttrice ha scelto un resort di lusso per la sua fuga dalla città. Il Bürgenstock Resort Lake Lucerne è una destinazione da sogno che accoglie ospiti provenienti da tutto il mondo che si affacciano sul maestoso scenario del Lago dei Quattro Cantoni e delle Alpi svizzere, si estende su una superficie di 600 ettari e offre aree benessere e spa oltre che un'elegante e suggestiva piscina a sfioro.

Ilary Blasi si è fatta immortalare proprio in questo magico contesto, mentre dietro di lei si estende un paesaggio incantevole. Il resort vanta oltre 250 stanze che vanno dai 42 ai 678 metri quadrati finemente arredate con un design moderno ma minimalista che si sposa perfettamente con il contesto circostante. Il Bürgenstock Resort Lake Lucerne fa parte della Bürgenstock Collection, uno dei più grandi gruppi alberghieri di lusso della Svizzera che gli ospiti amano grazie al design elegante ma contemporaneo, le migliori spa e le eccellenti offerte culinarie. Allo stesso tempo, rimangono fedeli alle tradizioni svizzere senza tempo di ospitalità, servizio e discrezione fino all'ultimo dettaglio.

Quanto costa il resort in Svizzera

Il prezzo di due notti nel resort per due adulti varia a seconda del periodo e della camera prescelta. Durante il fine settimana sui siti di prenotazione parte da 1900 euro fino ad arrivare a 6mila. Sul sito internet una suite con tutti i servizi connessi, giro in catamarano sul lago, champagne e credito da spendere nei ristoranti parte da 1900 euro a notte.