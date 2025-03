Quanto costa dormire nel resort di lusso alle Maldive dove sta trascorrendo le vacanze Ilary Blasi

video suggerito

Ilary Blasi si trova in vacanza alle Maldive insieme al compagno Bastian Muller, alle figlie Chanel e Isabel Totti e all'amica Michelle Hunziker. La conduttrice ha scelto di soggiornare in una location da sogno: ecco quanto costa una notte nel resort di lusso.

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi è partita per le Maldive insieme alle figlie Chanel e Isabel Totti e al compagno Bastian Muller. La conduttrice sta documentando la vacanza sui social, mostrando qualche look e le location paradisiache che solo le Maldive sanno offrire. Blasi e Chanel Totti hanno sfoggiato outfit coordinati, proiettandosi già verso le tendenze dell'estate 2025. Nella giornata di mercoledì, mamma e figlia hanno condiviso alcuni scatti del pranzo tutto italiano che hanno consumato in riva al mare: una grande tavolata bianca ha accolto i piatti cucinati dallo chef Leonardo Vescera del ristorante Il Capriccio di Vieste. Lo chef, infatti, è stato ospite del resort da sogno in cui Blasi sta soggiornando.

Dove si trova il resort scelto da Ilary Blasi e Chanel Totti

Ilary Blasi sta soggiornando nello stesso resort alla Maldive scelto da Michelle Hunziker. Anche se non hanno postato nessuna foto insieme, le due conduttrici dovrebbero essere in vacanza insieme a un gruppo di amici, comprese le figlie di Hunziker e quelle di Blasi. Domenica scorsa Hunziker aveva condiviso una storia sul suo profilo Instagram con scritto: "Abbiamo colonizzato l'isola! Siamo 16 amici! Grateful".

Una delle stanze del resort| Foto Diamonds Resort

Le due amiche e il resto della compagnia soggiornano al Diamonds Athuruga Resort, un resort situato sull'atollo di Ari, uno dei più popolari tra i 26 che compongono l'arcipelago delle Maldive. Il resort, situato a 20 minuti dall'aeroporto di Malé, si trova nella parte sud dell'atollo. All'interno del resort troviamo quaranta Beach Front Villa, sette Beach Front Junior Suite, ventuno Water Villas e due Two Bedroom Water Villa.

La camera affacciata sull'acqua | Foto Diamonds Resort

Le diverse tipologie di stanze del resort corrispondono a diverse fasce di prezzo. Dalla Water Villa che costa 834 euro a notte e ha un accesso diretto al mare dalla stanza da letto fino alla Junior suite, che, invece, ha l'accesso diretto alla spiaggia e la doccia all'aperto. Una notte in questa suite costa 610 euro. Infine, la Two Bedroom Water Villa è una mini villetta alla fine del pontile con due camere doppie con Jacuzzi: una notte qui costa 4300 euro.