Ilary Blasi alle Maldive con la schiena nuda: il primo look da vacanza è con lo slip dress blu notte Ilary Blasi è volata alle Maldive e sui social sta documentando alcuni momenti della vacanza da sogno. Per lei niente bikini, per ammirare il tramonto in spiaggia ha preferito un maxi dress con la schiena nuda.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di vacanze per Ilary Blasi, che lo scorso weekend ha staccato la spina dalla "normale" routine quotidiana mostrandosi in partenza a bordo di un volo intercontinentale. Ieri, poi, ha rivelato la meta scelta per questo viaggio di inizio anno: si trova alle Maldive col compagno Bastian Muller e con altri 10 amici (tra cui anche Michelle Hunziker). Tra panorami da sogno, mare cristallino e momenti di totale relax, la conduttrice ne ha approfittato per immortalarsi sullo sfondo del bagnasciuga in una insolita versione "balneare": ecco cosa ha indossato nei primi scatti realizzati sull'isola incontaminata.

Ilary Blasi anticipa l'estate

L'avevamo lasciata sul palco di Amici di Maria De Filippi con un maglione a effetto strappato, ora ritroviamo Ilary Blasi che ci dà una piccola anticipazione dell'estate. Ha approfittato della meravigliosa location in cui si trova per posare in versione balneare ma allo stesso tempo "anti-convenzionale".

Ilary Blasi alle Maldive

Per lei niente scatti in bikini o in topless, ha preferito godersi un tramonto con vista sul mare cristallino con indosso un maxi dress "da sera". Si tratta di un sinuoso modello in seta blu notte, la cui particolarità sta nelle spalline che si incrociano sulla schiena, lasciandola nuda e in vista. Scommettiamo che la prossima estate gli slip dress torneranno a spopolare, anche in versione copricostume?

Ilary Blasi con la schiena nuda

Dove si trova in vacanza Ilary Blasi

Sebbene sui social Ilary Blasi non abbia taggato il resort scelto per la vacanza, si è scoperto lo stesso il luogo il cui si trova. A rivelarlo è stata Michelle Hunziker, che proprio nelle ultime ore ha scattato una foto di gruppo anche con Ilary e Bastian in primo piano.

Ilary Blasi in vacanza con Michelle Hunziker

Le due conduttrici si trovano ad Athuruga sull'atollo di Ari, per la precisione al Diamonds Athuruga. Si tratta di un villaggio sul mare a 5 stelle, la cui particolarità sta nel fatto che è interamente costruito sulle acque cristalline dell'Oceano Indiano. Come si trascorrono le giornate qui? Immersioni alla scoperta della barriera corallina, pranzi a base di prodotti locali e romantiche cene in spiaggia: queste sono solo alcune delle suggestive esperienze proposte dal resort. Ilary ne documenterà qualcuna sui social?