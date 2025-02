Ilary Blasi ad Amici: quanto costa il maglione “strappato” che ha indossato per il ritorno in tv

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 9 febbraio 2025, va in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che da anni dà spazio ai giovani artisti destinati a diventare star del mondo dello spettacolo. Se i protagonisti indiscussi sono i ragazzi che si sfidano a colpi di performance per conquistare un posto al serale, questa settimana ad attirare le attenzioni è stata anche una delle ospiti speciali. Oltre a Veronica Peparini (chiamata a giudicare la gara di ballo), in studio è arrivata anche Ilary Blasi, che ha invece dato i suoi voti ai cantanti: ecco cosa ha indossato per il gran ritorno in tv.

Ilary Blasi in versione casual ad Amici

Ilary Blasi non si faceva vedere in tv da molto tempo, per la precisione da quando ha condotto l'Isola dei Famosi prima del divorzio da Francesco Totti. Certo, è diventata protagonista di due fortunatissime docu-serie di Netflix, ma per il resto ha preferito prendersi una pausa dalle dirette e dagli studi Mediaset. Ora le cose sono cambiate e, complice il nuovo reality chiamato The Couple che presto condurrà su Canale 5, ha pensato bene di fare visita a Maria De Filippi ad Amici. Per lei niente abiti da sera o tubini aderenti, per il ritorno in televisione ha preferito un look comodo e casual.

Ilary Blasi ad Amici

Chi ha firmato il maglione "strappato" di Ilary Blasi

Per l'ospitata pomeridiana ad Amici Ilary Blasi ha indossato un paio di pantaloni beige, un modello palazzo dalla silhouette ampia e con le pinces all'altezza del punto vita, anche se il capo chiave del look è il maglione nero che sembra essere "strappato". È firmato Pinko, ha il collo alto, le maniche lunghe e delle usure localizzate a "effetto sfilacciato" sia sui polsini che sugli orli, il suo prezzo? Sugli e-commerce fashion il pullover a costine viene venduto a 250 euro. Ilary ha poi completato il tutto con gli immancabili tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, mettendo in risalto il colore castano scuro. Il suo prossimo ritorno in tv sarà all'insegna dello stile comfy ma allo stesso tempo glamour?

Maglione Pinko