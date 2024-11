video suggerito

Ilary Blasi ospite a Tu Sì Que Vales: completo gessato e collant bianchi per il ritorno in tv Ilary Blasi torna in televisione: la conduttrice è stata opinionista in occasione della semifinale di “Tu Sì Que Vales” su Canale 5 sfoggiando un completo gessato con maxi spacco laterale e una parure di gioielli preziosissimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi torna in tv e lo fa a Tu sì que Vales, programma del sabato sera condotto da Giulia Stabile con Maria De Filippi e Luciana Littizzetto. La conduttrice ha dato vita a un siparietto che ha conquistato il pubblico social con Sabrina Ferilli: le due hanno ironizzato sugli "amici in comune" in riferimento a Francesco Totti, frecciata che non è passata inosservata anche in studio, scatenando le risate anche di Christian De Sica e gli altri opinionisti. Dopo aver preso parte qualche settimana fa alla Festa del Cinema di Roma, Blasi torna in televisione proprio su Canale 5 dove per anni ha condotto il Grande Fratello. Per l'occasione ha scelto un look formale curatissimo anche nei dettagli, dagli accessori ai collant.

Il look di Ilary Blasi a Tu sì que Vales

Ilary Blasi continua a optare per outfit formali e piuttosto essenziali, sulla scia delle ultime uscite pubbliche che l'hanno vista protagonista. La conduttrice, che sta affrontando il divorzio dall'ex marito Francesco Totti, ha optato per un cambio di stile rispetto al passato abbandonando gli outfit più massimalisti per i look più chic e formali, fatti di colori come il grigio, il nero e il blu e i completi coordinati dai tagli più tradizionali. Per il ritorno a Mediaset indossa un tailleur oversize gessato composto da un blazer doppiopetto e una gonna lunga a vita alta con maxi spacco laterale.

Ilary Blasi in Hebe Studio

A firmare il completo in lana modello Gabrielle è il brand Hebe Studio. Il blazer doppiopetto con bottoni centrale viene venduto sul sito del brand a 790 euro. A completare il look Blasi indossa un dolce vita bianco a collo alto che riprende i collant messi in evidenza dallo spacco laterale.

Ilary Blasi a Tu Sì Que Vales con i collant bianchi

Gli accessori di Ilary Blasi, dai collant bianchi alla maxi collana di perle

Dopo il ritorno dei calzini bianchi, infatti, Ilary Blasi rilancia la tendenza dell'Autunno/Inverno 2022/2023 indossano i collant bianchi, amatissimi da star e celebrities nonché accessorio perfetto per la stagione natalizia che sta arrivando. A completare il look sobrio Blasi sceglie un paio di décolléte nere. Le vibes anni Ottanta del look, però, sono dovute agli accessori.

Ilary Blasi con la maxi collana in perle

La conduttrice ha scelto un maxi collana con diversi giri di perle che scendeva poi fino a sotto i fianchi: un gioiello davvero degno di nota che può cambiare un intero look. La parure scelta poi prevedeva anche degli orecchini rettangolari in cristallo che illuminavano il volto e il look gessato di Ilary Blasi. Un nuovo stile, quello di Ilary Blasi, che ha conquistato tutto il pubblico.

Gli orecchini di cristallo