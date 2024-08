video suggerito

Il look di Ilary Blasi per l’ultima puntata di Battiti Live: quanto costa il tailleur nero Questa sera va in onda su Canale 5 alle 21.20 l’ultima puntata di Battiti Live, con Ilary Blasi. La conduttrice ha scelto un look total black scintillante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi

Ilary Blasi in questo momento è in vacanza a Tenerife: con lei ci sono la sorella, la figlia, il compagno. L'imprenditore Bastian Muller è l'uomo che le ha restituito il sorriso dopo la separazione con Francesco Totti: fanno coppia fissa da due anni. Ma non è solo l'amore, ad andare a gonfie vele. La conduttrice è anche tornata in tv: è stata un'estate densa di impegni professionali. È stata la protagonista di Battiti Live, il programma musicale dell'estate: con lei anche l'amico e collega Alvin, con cui ha condiviso l'esperienza de L'Isola dei Famosi.

Il programma è stato registrato nelle piazze pugliesi: stasera va in onda l'ultima puntata, che ha come scenario la città di Brindisi. Nel quinto appuntamento di stasera si alterneranno sul palco: Emma, Gaia, The Kolors, Capoplaza, Boomdabash, Rocco Hunt, Francesco Gabbani, Mr Rain, Gabry Ponte, Alex Britti. Per chiudere il bellezza questo ciclo di appuntamenti, ha scelto un look total black.

Ilary Blasi indossa giacca Dsquared2, scarpe Le Silla

Ilary Blasi in nero a Battiti Live

Si chiude il cerchio. Ilary Blasi aveva scelto il nero, per il suo debutto a Battiti Live: era salita sul palco sfoggiando un coordinato impreziosito con gioielli vistosi e stivali dorati. E proprio il nero fa da protagonista assoluto anche nel look dell'ultima puntata. La conduttrice ha scelto un completo total black composto da top con bretelline sottili tempestato di strass, pantaloni a vita alta coordinati, blazer e scarpe Le Silla.

Ilary Blasi e Alvin

La giacca con revers classici e i pantaloni sono di Dsquared: il completo costa 1620 euro. La particolarità della giacca è l'interno, che nasconde una stampa multicolor. Ai pantaloni, invece, è stato applicato un dettaglio che riprende gli strass della parte superiore. In total white, invece, Alvin: look candido per lui composto da completo gessato con righe scintillanti e camicia. Archiviata questa esperienza, quale sarà il prossimo programma in cui il pubblico ritroverà Ilary Blasi?

Ilary Blasi e Alvin a Battiti Live

Tutti i look di Ilary Blasi a Battiti Live

Ilary Blasi ha debuttato a Battiti Live in total black: debutto all'insegna del nero per la conduttrice, un outfit impreziosito da stivali d'oro e catene al collo. È stata poi la volta della tuta cargo oversize, un cambio di stile all'insegna del casual, in cui però ha ugualmente aggiunto dettagli preziosi: i gioielli sono la sua passione e qui ha puntato tutto su maxi anelli con i cristalli. Look scintillante nella terza puntata, con gonna di paillettes protagonista e nuovamente vistose collane: una sirena glamour. Nella quarta puntata ha optato per una cascata di bracciali al braccio, messi uno sull'altro, il tocco originale dell'outfit composto da jeans e body in lurex.