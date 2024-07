Ilary Blasi nella quarta puntata di Battiti Live: stasera il look brilla con la cascata di bracciali

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi

L'avventura di Ilary Blasi a Battiti Live sta avendo buoni riscontri, in termini di ascolti: lo show musicale, in onda in prima serata su Canale 5, sta primeggiando sugli altri programmi del palinsesto. Nonostante questo, la conduttrice è al momento fuori dalla programmazione Mediaset 2024-25, anche se Pier Silvio Berlusconi ha lasciato la porta aperta: "Se ci saranno altri progetti adatti a lei, e le interessano, ovviamente ci fa piacere continui a lavorare con noi. Ad oggi, passiamo" ha detto. Stasera 29 luglio va in onda la quarta puntata. La conduttrice ha scelto un look scinitillante e prezioso.

Il look di Ilary Blasi stasera a Battiti Live

La quarta puntata di Battiti Live va in onda dal Castello Aragonese di Otranto. Tantissimi gli artisti che il pubblico vedrà esibirsi nel corso della serata: ComaCose, Fedez, Leo Gassmann, La rappresentante di Lista, Arisa, Noemi. Al timone, ovviamente, Ilary Blasi e Alvin: con loro anche Rebecca Staffelli. In queste serate la conduttrice ha puntato su look trendy, confermando la sua passione per l'effetto sparkling, con elementi scintillanti e i gioielli vistosi, che hanno fatto da filo conduttore sin dalla prima puntata.

Ilary Blasi indossa gioielli Foreva e De Liguoro

Prima le maxi catene al collo per il debutto, poi l'outfit composto da tuta cargo e top di strass nella seconda puntata, infine la gonna tempestata di paillettes con le collane di cristalli lunedì scorso. La conduttrice brilla anche nella quarta puntata. La scelta è caduta su un body in lurex color bronzo con ampia scollatura, abbinato a un paio di jeans a vita alta con cintura-catena. I pantaloni sono Don The Fuller.

Ilary Blasi indossa scarpe Le Silla

Le scarpe e i gioielli che completano il look

La conduttrice ha completato il look con scarpe Le Silla dorate: è il brand che la accompagna sempre nelle avventura televisive. Immancabili anche stavolta i gioielli, grandi protagonisti dell'outfit: una cascata di bracciali firmati De Liguoro e Foreva. Proprio le scarpe le hanno causato qualche problema durante le registrazioni, come ha la conduttrice stessa testimoniato sui social: il modello da 1000 euro si è rivelato un po' troppo stretto per i suoi piedi!

Ilary Blasi indossa jeans Don The Fuller