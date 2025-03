video suggerito

Sembrano calzini, ma coprono solo la pianta del piede (e costano 450 euro) Non è un calzino, neppure una calza; sembra una fascia griffata, ma va sul piede, sotto ai sandali. Difficile inquadrarlo, fatto sta che ha un costo elevato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La moda ha definitivamente sdoganato un abbinamento che sembrava inaccettabile, qualcosa che nessuno pensava avrebbe mai visto sulle passerelle delle più grandi Maison e ai piedi delle celebrities. E invece è successo: è il momento dei sandali coi calzini. Miu Miu con la collezione Primavera/Estate 2025 ha proposto un modello insolito da abbinare alle scarpe aperte: non è proprio un calzino, ma neppure una calza; sembra una fascia, ma si mette sul piede. Difficile inquadrarlo, fatto sta che ha un costo piuttosto elevato.

Spopola il trend calzini-sandali

Un tempo questa accoppiata la si ricollegava, ironicamente, ai look da turista. E invece, chi l'avrebbe mai detto, adesso lasciare i calzini bene in vista sotto ai sandali è diventato di tendenza. Jennifer Lawrence ha scelto le Birkenstock, amate e odiate. Sì anche alle ciabatte di gomma, come ha fatto Chiara Ferragni: da fashion addicted ed esperta di trend, ha fiutato la moda nell'aria in anticipo e infatti è stata una delle prime a farsi vedere in giro per la città con un look insolito, dominato appunto dal famigerato abbinamento calzino-scarpa aperta.

Da allora ne abbiamo viste di ogni tipo sulle passerelle: è stata la rivincita del calzini dal 2022 in poi. Miu Miu, in particolare, ha proposto un'estetica college che ha avuto un enorme successo, caratterizzata dall'abbinamento calzini-mocassini. Sì a calze lunghe pesanti, ma anche a calzini corti bianchi, purché bene in vista, rigorosamente abbinati a capi come minigonne a pieghe, camicette, gilet.

I calzini di Miu Miu costano 450 euro

Nella collezione Primavera/Estate 2025 della Maison spicca un accessorio che sembra una versione minimal del calzino al centro dell'attenzione in questi ultimi anni. Viene descritto, sul sito ufficiale, come una "calza", ma effettivamente somiglia più a una fascia e il suo uso è ai piedi, per la precisione da lasciare a vista sotto a sandali e scarpe aperte.

Ci sono diversi modelli colorati disponibili, tutti in viscosa e con il logo della Maison a completare il design. Costano 450 euro: sicuramente un accessorio di lusso non alla portata di tutti. Saranno il trend per dare un tocco di colore agli outfit della bella stagione in arrivo?