La rivincita dei calzini bianchi: la tendenza della primavera 2022 è portarli a vista Il calzino si prende la sua rivincita: non più umile accessorio da nascondere ma protagonista delle passerelle di Miu Miu, Lacoste e Tod’s.

Per essere belle bisogna soffrire, si diceva una volta. Forse qualcuno lo avrà pensato guardando le sfilate della Primavera/Estate 2022 dove le modelle sfoggiavano le calze in bella vista. Non parliamo di sensuali autoreggenti o di collant ricamati, ma di calzettoni bianchi, il tabù più tabù dello stile. Tutto torna nella moda, perfino quegli abbinamenti terribili che speravamo sepolti negli anni Novanta o nell'ultimo cassetto dell'armadio. Nascosti, derisi o relegati alle palestre i calzini bianchi si prendono la loro rivincita sulle passerelle di Miu Miu, Lacoste e Tod's. Il lato positivo? Per essere alla moda basterà tirare fuori dal cassetto un paio di comodi, caldi calzettoni!

La rivincita dei calzini alle sfilate Primavera/Estate 2022

Non bastava il ritorno delle Crocs, il trionfo dell'antiestetica, né l'avanzata inesorabile delle Birkenstock, poco glamour ma tanto comode. La moda post pandemia si è arresa alla comodità, sdoganando tutto lo sdoganabile: tute, pigiami, ciabatte, calzini. A onor del vero, i calzini in passerella hanno da anni un posto d'onore: basti pensare a Prada, che li ha resi chic perfino con i sandali, o a Gucci, che ha riabilitato i calzettoni in lana grossa.

Le calze di Miu Miu

La consacrazione definitiva (o il colpo di grazia, a seconda dei punti di vista) è arrivata la scorsa primavera, quando Chiara Ferragni si fece fotografare con ciabatte in gomma e calzini, mandando in tilt Internet (poco importa che le ciabatte in questione fossero le Yeezy Slides, le calzature più esclusive della stagione). E quindi, eccoci qua: il lockdown è finito ma i calzini restano. Anzi, si prendono la rivincita e salgono in passerella. Le nuove collegiali di Miu Miu li indossano con le sneakers New Balance, con le slingback in tutte le uscite della sfilata (abbiamo colto il messaggio) e BOSS li propone in versione sportiva e unisex, sotto minigonne e pantaloni.

BOSS

Ma l'elenco è lungo: Lacoste li ha fatti sfilare in versione colorata, dal bordeaux al verde bottiglia, con snekaers e sandali flat mentre Tod's li abbina a mocassini, in omaggio allo stile preppy.

Lacoste

Come abbinare i calzini bianchi per la primavera 2022

Per sfoggiare i calzini bianchi senza sensi di colpa la soluzione è una: citare lady Diana, icona di stile indiscussa, che una volta libera dagli obblighi del protocollo reale passeggiava libera con sneakers, ciclisti e calzettoni bianchi.

DSquared2

È la rivincita dell'athleisure degli anni '90, stile oggi sfoggiato con nonchalance da Dua Lipa, Bella Hadid e ovviamente Chiara Ferragni. In questo caso, la tendenza è dominata dalle eccezioni più che dalle regole: ormai il calzino bianco è libero di spuntare ovunque, dai sandali con la zeppa alle mary-jane, fino alle flat shoes.

Levi’s

Se non siete pronte a gettare il cuore oltre l'ostacolo, la soluzione è tornare sui banchi di scuola (letteralmente): il modo più chic di sfoggiare i calzettoni a vista è seguendo lo stile preppy, la tendenza di primavera, e sfoggiarli con i mocassini college. Diana sì che sarebbe fiera!