Elodie con il bikini fluo, Diletta Leotta in pizzo bianco: è sfida di stile in costume Un telo colorato, una pineta sul mare e i costumi più glamour dell’estate: Diletta Leotta e Elodie si rilassano in spiaggia e sono affiatate anche nello stile.

A cura di Beatrice Manca

La coppia dell'estate 2022? Decisamente Diletta Leotta ed Elodie: il volto di Dazn e la cantante di Tribale hanno conquistato Instagram con gli scatti delle loro vacanze insieme. Elodie era presente alla festa di compleanno di Diletta Leotta (con un ipnotico abito bicolor) e prima ancora le due star avevano cenato insieme con look griffati e coordinati. Elodie ha condiviso su Instagram un'altra istantanea di una giornata di mare trascorsa insieme: le due sono bellissime e affiatate anche nello stile!

Elodie con il bikini verde fluo

Il costume più sexy dell'estate 2022? Decisamente il bikini a triangolo con i laccetti: dopo il modello arcobaleno, Elodie sceglie un due pezzi verde fluo, una tinta brillante che esalta l'incarnato abbronzato e la sua silhouette. La cantante ha poi completato il look con bracciali dorati e capelli raccolti in uno chignon basso sulla nuca per difendersi dal caldo. In questa foto ha un "cavaliere" d'eccezione: Lillo, il cagnolino di Diletta Leotta.

Diletta Leotta con il minidress di pizzo bianco

Diletta Leotta di recente ha festeggiato il suo compleanno brillando in un minidress di cristalli: la sua passione per la moda è nota e anche al mare non rinuncia al glamour. Per rilassarsi in spiaggia ha scelto un copricostume in pizzo bianco con scollatura a V completato da ricami e nappe lungo l'orlo. La conduttrice è sempre un passo avanti sulle ultime tendenze: gli abiti in pizzo sono il must have della stagione, perfetti in versione casual e romantica di giorno o per splendere nelle feste di fine estate.