Abiti in pizzo, la tendenza moda più romantica dell'estate 2022

da sinistra Ermanno Scervino, Michael Kors Collection, Fendace

Immaginatevi: una sera d'estate, di fronte al tramonto, con la brezza tiepida che si alza. Oppure una giornata di sole in un prato, per una cerimonia elegante. O ancora: una cena sotto le stelle in città. Qualunque sia l'occasione, nel guardaroba estivo non può mancare un abito in pizzo. Romantico, sensuale o bon ton, il pizzo è la tendenza delle passerelle estive 2022. Un abito sottoveste ricamato sarà il vostro alleato per i look eleganti della bella stagione, da indossare di giorno e di sera lasciandosi ispirare dalle passerelle.

Il pizzo è la tendenza moda dell'estate 2022

Prezioso, sofisticato e chic: il pizzo è la tendenza più sofisticata che abbiamo visto sulle passerelle estive. Perfino la rigorosa Prada si è arresa alla sensualità di questo tessuto, mandando in passerella un abito rosso fuoco vedo-non-vedo. Gucci lo propone color crema, tra balze e drappeggi, mentre Philosophy di Lorenzo Serafini vere dark lady fasciate in un intramontabile pizzo nero. Il più romantico? Giambattista Valli, con il completo floreale in pizzo rosa candy.

Vestito in pizzo nero di Philosophy di Lorenzo Serafini

D'estate però non si può fare a meno di un abito in pizzo bianco, intramontabile e luminoso: un capo che non passa mai di moda e che quest'anno domina le collezioni di moltissimi brand. Da Rodarte a Valentino, da Fendace a Michael Kors, l'abito in pizzo candido torna in versione scivolata, lungo e morbido come una sottoveste.

Abito in pizzo Rodarte

Come abbinare l'abito in pizzo di giorno e di sera

Il pizzo ha due anime: una romantica e delicata, quasi da bambola, l'altra sensuale e ultrafemminile. Di giorno l'abito in pizzo, bianco o colorato, si abbina a saldali flat con l'allacciatura alla schiava o ciabattine rasoterra in cuoio. Non servono molti gioielli o accessori: la fantasia del pizzo risplende da sola. Meglio puntare su una minibag colorata e gioielli gold sottili.

Minidress in pizzo Valentino

Per la sera via libera a un abito sottoveste trasparente, da abbinare a mules o a sandali alti con la zeppa. Il vestito in pizzo è il passepartout ideale in vacanza, ma al rientro in città aspettate a riporlo nell'armadio: lo indosseremo anche a settembre, con un chiodo in pelle e gli anfibi, per un contrasto molto rockabilly!