Alba Parietti in trikini a Ibiza: il look da spiaggia è coordinato dalla testa ai piedi Copricostume romantico con i volant, occhiali da sole tondi e costume cut out: Alba Parietti a 60 anni è la regina di stile della Isla!

A cura di Beatrice Manca

La meta delle vacanze vip 2022 è senza dubbio Ibiza: dopo Chiara e Valentina Ferragni anche Alba Parietti si trova sull'isola famosa per i tramonti e per la movida. A 60 anni Alba Parietti si sente più consapevole e libera che mai: è a suo agio nel proprio corpo e non ha paura di mostrarsi in bikini, senza filtri né ritocchi. Su Instagram di recente ha condiviso una serie di scatti con un particolare look da spiaggia, in glicine dalla testa ai piedi (occhiali da sole inclusi!)

Il trikini di Alba Parietti

Alba Parietti non ha paura del tempo che passa: Ibiza è la sua seconda casa e in spiaggia non rinuncia a sfoggiare mini bikini o costumi interi con intrecci e oblò. L'ultimo costume sfoggiato sui social è un modello molto particolare: di fronte sembra un semplice intero monospalla, dietro invece un bikini con perizoma. Il trikini di Alba Parietti è firmato Miss Bikini Luxe: la showgirl ama molto questo costume, visto che lo possiede in due diversi colori, celeste scintillante e lilla. Sul sito del brand è in vendita a 155 euro.

Alba Parietti indossa un trikini di Miss Bikini Luxe

Alba Parietti con il look da spiaggia coordinato

Chic anche in spiaggia? Semplicissimo: basta coordinare costume, abito e accessori! Alba Parietti ha scelto il color glicine, delicato e di tendenza, per un look ton sur ton dalla testa ai piedi. Sopra al trikini ha indossato un copricostume lilla a mo' di kimono, con volant e arricciature sulle maniche, che fluttuava a ogni passo grazie alla brezza marina. Per completare il look ha indossato un cappello di paglia, l'accessorio must dell'estate, e sandali in corda rasoterra. Perfino gli occhiali da sole sono coordinati al look: Parietti ha scelto un modello con le lenti tonde e sfumate di viola. E o non è la regina di stile della Isla?