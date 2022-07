Alba Parietti fiera del lato B: “Sulla forza di gravità, vince la perseveranza a mostrarlo” Alba Parietti è solita mostrarsi senza filtri e senza ritocchi: è una donna che vive serenamente il rapporto col proprio corpo e con la sua età. Ma se da una parte il suo lato B cede al passare del tempo, dall’altra ha intenzione di perseverare nel mostrarlo.

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti si trova a Ibiza, dove ha festeggiato con gli amici il 61esimo compleanno: ha organizzato un party sulla spiaggia a cui ha preso parte anche il nuovo compagno. La conduttrice non è più single: ha trovato l'amore e da diverse settimane fa coppia col manager romano Fabio Adami. Questa è dunque un'estate particolarmente speciale per lei e come sempre ama portare con sé i fan e follower nella sua quotidianità. Nel condividere le foto delle vacanze, la conduttrice segue una linea ben precisa: niente filtri, niente ritocchini.

Alba Parietti si mostra al naturale

"Se in televisione vi sembro leccata e truccata, nella vita vera sono una semidebosciata" ha ammesso Alba Parietti. A differenza di altre colleghe non ha paura di farsi vedere in una chiave più naturale, quella di una normalissima donna alle prese con la vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori e dal piccolo schermo. Sui social si è mostrata più volte struccata e anche indossando abbigliamento casalingo, in pigiama e pantofole: questo per ribadire l'importanza di essere a proprio agio innanzitutto con se stessi, per poterlo poi essere con gli altri. Consapevole di essere al centro dell'attenzione mediatica e di essere un personaggio molto in vista, da tempo rivendica il diritto di mostrarsi liberamente, senza preoccuparsi del giudizio altrui. Perché lei lo sa bene: i commenti cattivi da parte di chi è pronto a puntare il dito, sono sempre dietro l'angolo in qualunque caso. Ecco perché lei preferisce essere semplicemente ciò che è, nel bene e nel male, senza compiacere i gusti altrui a tutti i costi.

Il lato B di Alba Parietti

Le foto in costume di Alba Parietti sono quelle di una donna di 61 anni che vive il rapporto col proprio corpo in modo sereno e che non sente il bisogno di ricorrere in modo ossessivo a ritocchini vari. I suoi scatti senza filtri sono un inno alla bellezza senza tempo e senza età, senza ossessione per stereotipi di giovinezza a tutti i costi. Si è mostrata al naturale indossando un costume intero con oblò sull'ombelico, offrendo poi anche la prospettiva del lato B. Immortalata di spalle, ha scritto di essere consapevole di non avere più il sedere di un tempo, ma di ritenerlo ugualmente bellissimo come quando, anni fa, tutti si complimentavano per le sue forme: "Mi dicevano che era bellissimo e io ci ho sempre creduto sulla parola, non avendo uno specchietto retrovisore. Sono torinese quindi diffidente, ma ogni tanto bisogna pur fidarsi del prossimo".

Seppur diversa, ovviamente, da 20 o 30 anni fa, resta fiera e orgogliosa del proprio corpo. Non ha intenzione di ricorrere alla chirurgia: "Magari adesso non lo è più come una volta ma Vittorio Sgarbi mi dice che sono un monumento nazionale e se mi ritocco devo chiedere il permesso alle belle arti. Mi accontento di averlo avuto bellissimo in passato e tantissimo, anche oggi, seppur in senso metaforico. Bisogna sapere accontentarsi per godere. Occhio non vede cuore non duole". E se da una parte il suo lato B cede al passare del tempo, dall'altra ha tutta l'intenzione di continuare a mostrarlo: "La forza di gravità non avrà il sopravvento sulla mia granitica perseveranza a mostrarlo. Per dirla alla Pirandello: così è se vi pare".