Alba Parietti festeggia il compleanno a Ibiza: paillettes e schiena nuda per il party sulla spiaggia Alba Parietti ha organizzato un party in spiaggia a Ibiza per i 61 anni, con amici e col nuovo compagno. Ha scelto un look elegante e sensuale in total black.

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti come ogni estate si trova anche quest'anno a Ibiza: ama trascorrere questa parte dell'anno nella casa che possiede sull'isola, godendosi il mare e il sole. Ne ha approfittato per sfoggiare i primi look balneari di tendenza: dai bikini glitterati ai costumi interi monospalla fino al trikini, si è confermata una donna trendy e alla moda, ma soprattutto sicura di sé e del suo corpo, perfettamente in pace con la propria età. Per questi motivi non ha problemi a mostrarsi senza filtri né ritocchi nelle foto. La conduttrice, nata il 2 luglio 1961, ha festeggiato il 61esimo compleanno allo Shu Ibiza Talamanca Beach Club.

Alba Parietti compie 61 anni

L'anno scorso, in occasione dei 60 anni, Alba Parietti ha festeggiato in grande stile a Milano. Per il party ha indossato un abito lungo firmato Versace, tempestato di paillettes. Ha confermato la sua passione per il total black anche quest'anno. Stavolta la festa si è svolta in spiaggia e oltre alle persone più care (tra cui l'amica di vecchia data Marcella Bella) c'era anche il nuovo amore della conduttrice.

Per lei, infatti, questa è un'estate speciale. La neo 61enne, dopo tanti anni da single, ha trovato l'amore: da alcune settimane nella sua vita c'è il manager romano Fabio Adami, un uomo che non ha nulla a che vedere col mondo dello spettacolo. La loro è una storia seria, che lei sta cercando anche di proteggere dal gossip e dai pettegolezzi. Per la festa di compleanno stavolta ha indossato un abito di Francesca Ferrone: lungo, con scollatura a V e schiena nuda, interamente ricoperto di paillettes.

Lo ha abbinato a scarpe Jimmy Choo completando il look con i gioielli di un brand di cui indossa spesso le creazioni, Ferrum Jewels, che realizza bracciali, anelli e collane in ferro. Ha poi aggiunto dei pendenti in oro. Come sempre, la conduttrice non rinuncia all'eleganza e alla sensualità che ama sfoggiare nelle occasioni importanti e quando è sotto i riflettori. Nella quotidianità non disprezza affatto gli outfit più casual, che sia una tuta o un pigiama: "Nella vita vera sono una semidebosciata" ha ammesso lei stessa.