Alba Parietti in vacanza a Ibiza col bikini glitterato: “Senza filtri e senza ritocco” Alba Parietti è a Ibiza col compagno. Il look da spiaggia è con bikini e cappello di paglia, al naturale: senza trucco, senza filtri e senza ritocco.

A cura di Giusy Dente

Da diverso tempo Alba Parietti nelle foto è sempre in compagnia di un uomo. La conduttrice ha ufficialmente presentato anche sui social (oltre che in famiglia) il nuovo compagno, entrato nella sua vita dopo molti anni trascorsi da single. Si chiama Fabio Adami, è un manager romano che Alba Parietti frequenta da diversi mesi: i due fanno coppia fissa e la 60enne sembra al settimo cielo, innamoratissima. Al momento i due si trovano a Ibiza con altri amici.

Alba Parietti in vacanza

Alba Parietti vive a Milano, in un appartamento con mini piscina e arredi dallo stile barocco. Di recente ha raccontato con rammarico di aver subito diversi furti: i ladri le hanno sottratto a più riprese oggetti di valore, non solo economico ma soprattutto affettivo. L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa: la showgirl infatti è lontana dall'Italia e qualcuno deve aver ben pensato di approfittarne. Infatti mentre d'inverno da 60enne è solita trasferirsi nella sua residenza di Courmayeur, dove ama trascorrere le festività natalizie, in estate vola alla volta di Ibiza. Qui possiede una casa che affaccia direttamente sul mare, dove ama recarsi per rilassarsi: c'era stata anche la scorsa estate. Al momento si trova proprio lì, in dolce compagnia: con lei ci sono alcuni amici e il nuovo compagno. Sui social sta raccontando la sua vacanza all'insegna di passeggiate, cene, tintarella, serate in musica e spiaggia.

Alba Parietti sfoggia il bikini

Alba Parietti in vacanza sta sfoggiando i suoi costumi più belli. Solitamente passa con disinvoltura da quello intero al due pezzi: si trova a proprio agio con entrambi e sperimenta molto con i modelli (compreso il trikini) sempre in linea con le tendenze del momento. Da donna sicura di sé, che non sente il bisogno di approvazione, nella quotidianità sa mostrarsi anche nelle vesti più semplici: non teme critiche e giudizi, ecco perché spesso si mostra in versione acqua e sapone, 100% naturale. "Se in televisione vi sembro leccata e truccata, nella vita vera sono una semidebosciata" ha ammesso lei stessa, che infatti vive la quotidianità (lontano dalle telecamere) come qualunque altra donna: look comodi e casual, tuta, pigiama, struccata. E non vuole nascondere questa parte di sé e della sua vita. Anche nelle foto della vacanza a Ibiza si è mostrata senza filtri e senza inganno. Il look da spiaggia è con bikini glitterato rosso di Miss Bikini Luxe: lo slip a vita bassa ha i laccetti sui fianchi e la parte superiore a fascia è decorata con tubolini e stringhe che lo rendono molto seducente. Ha completato l'outfit con cappello di paglia giallo e occhiali da sole scuri. È la queen della spiaggia!