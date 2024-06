Kim Kardashian, la nuova trasformazione in Marilyn Monroe è con caschetto retrò e bikini animalier

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Foto di Michael Bailey Gates

Sono ormai lontani i tempi in cui Kim Kardashian era semplicemente una star del reality dedicato alla sua famiglia, ora è un'imprenditrice capace di fatturare milioni di euro ogni anno, nonché un'indiscussa icona fashion che influenza le mode e le tendenze di stagione. Nelle ultime ore è tornata a servirsi dei social per postare delle foto patinate e la cosa particolare è che il look scelto è ispirato ancora una volta a Marilyn Monroe, la diva per eccellenza diventata simbolo di bellezza senza tempo. Non è la prima volta che Kim ricrea uno dei suoi outfit iconici, anzi, negli ultimi anni lo ha fatto spesso anche sui red carpet, dando prova di considerarla un vero e proprio punto di riferimento in fatto di stile.

Chi ha fotografato Kim Kardahian in bikini

Kim Kardashian ha posato per il fotografo Michael Bailey Gates: si è lasciata immortalare in bianco e nero in alcuni scatti patinati, rivelando tutta la sua innata sensualità. Seguita dalla creative director e stylist Soki Mak, ha sfoggiato un micro bikini a stampa ghepardo che ha messo in risalto l'iconica silhouette a clessidra che da sempre la contraddistingue. Per essere precisi ha scelto un modello con tanga sgambatissimi e reggiseno a balconcino, il tutto coordinato a una mascherina con gli angoli allungati in stile cat-eye realizzata appositamente per lei da Zana Bayne. Per completare il tutto ha scelto un paio di slingback di Giuseppe Zanotti e ha detto addio ai capelli extra long. Affidatasi all'hairstylist Chris Appleton, ha puntato su un caschetto biondo platino portato vaporoso e messy.

L'acconciatura retrò

Kim Kardashian è la moderna Marilyn Monroe?

Chi è la fonte d'ispirazione di Kim Kardashian in questo shooting? Naturalmente Marilyn Monroe, tanto che molti utenti dei social nei commenti lasciati sotto al post l'hanno definita una moderna versione della diva. Non è la prima volta che l'imprenditrice si rifà all'iconica immagine dell'attrice, anzi, al Met Gala del 2022 era addirittura riuscita a indossare uno dei suoi leggendari abiti (anche se la cosa aveva significato sottoporsi a una dieta drastica). Ora ha preferito replicare l'acconciatura retrò in stile anni '50, ricordando chiaramente l'eleganza e la sensualità di Marilyn. Kim sembra aver rivoluzionato il suo stile: riuscirà a lasciarsi definitivamente alle spalle i servizi fotografici in cui ostentava l'innata femminilità con fondoschiena e décolleté in vista?

