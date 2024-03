Kim Kardashian come Bianca Censori, sotto la pelliccia indossa solo i collant Kim Kardashian sembra aver preso ispirazione da Bianca Censori in fatto di stile: ecco per quale motivo ha indossato la maxi pelliccia con sotto solo un paio di collant. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian continua a far parlare di lei ma questa volta le borse di lusso sfoggiate in pubblico (o vendute sul web) non c’entrano nulla. Dopo aver “imposto” a Bianca Censori un look insolitamente coprente per uscire a Parigi con la figlia North West, ora si è ritrovata a “imitare” lo stile nudo della moglie del suo ex Kanye. Sui social ha infatti condiviso uno scatto all’insegna della sensualità in cui ricorda moltissimo Bianca, il motivo? Al di là della somiglianza estetica, sotto la pelliccia non ha indossato nulla a eccezione dei collant: ecco tutti i dettagli dell’outfit.

Il nude look di Kim Kardashian

Da diversi mesi si parla molto di Bianca Censori e dei suoi nude look “da censura”, dai body sgambatissimi ai collant indossati con l’intimo invisibile, fino ad arrivare ai trench trasparenti che lasciano intravedere la silhouette scoperta. La cosa che in pochi avrebbero mai immaginato è che Kim Kardashian avrebbe preso ispirazione proprio da lei in fatto di stile. Nelle ultime ore ha postato sui social una foto in cui ha posato sullo sfondo di un ambiente barocco con indosso una maxi pelliccia lunga fino ai piedi. L’ha portata sbottonata, rivelando l’assenza del reggiseno e un paio collant a vita alta con stivali incorporati.

Kim Kardashian in Balenciaga

Perché Kim Kardashian ha "imitato" Bianca Censori

Il look no-bra e no-pants di Kim Kardashian è firmato Balenciaga e rappresenta una vera e propria rottura col suo solito stile all’insegna del glamour. Certo, non è la prima volta che l’imprenditrice esalta le sue forme esplosive, ma da qualche anno a questa parte aveva preferito non farlo più in modo tanto sfacciato. Per quale motivo ora ha cambiato strategia? Sebbene Kim non abbia rilasciato alcun tipo di dichiarazione, pare che abbia voluto lanciare una frecciatina al giocatore della NFL Odell Beckham Jr., con il quale ha rotto da poco. Si tratterà del primo passo verso una svolta di stile all’insegna dei nude look? L’unica cosa sicura è che i fan si sono divertiti a definirla il “cosplayer di Bianca Censori”.