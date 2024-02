Bianca Censori balla con il body senza biancheria ripresa da Kanye West: nuova polemica sul look Kanye West e la moglie continuano a far parlare di sé. La coppia, dopo essersi presentata bardata al Super Bowl ha partecipato a un party dove la ventinovenne australiana ha sfoggiato un outfit molto poco coprente, costretta a sistemarsi in continuazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Le scelte stilistiche di Bianca Censori continuano a far discutere. La moglie di Kanye West è stata vista mentre ballava a una festa dopo il Super Bowl con uno dei suoi abiti succinti che ne hanno caratterizzato tutte le uscite pubbliche. La ventinovenne australiana è diventata celebre per gli outfit audaci, c'è chi dice imposti proprio dal rapper di Donda, che hanno generato diverse polemiche. Molto poco coperti, i suoi look si compongono di tute velate coperte da enormi peluche, micro slip e accessori in pelliccia, di recente è stata vista indossare solo una mantella da pioggia trasparente.

Il look di Kanye West e Bianca Censori al Super Bowl

Alla partita più seguita degli Stati Uniti, dove Beyoncé ha annunciato l'uscita dei suoi due nuovi singoli, erano presenti anche l'ex moglie di Kanye West, Kim Kardashian e Taylor Swift, con cui il rapper aveva avuto un faida anni fa, a causa di un testo sessista in cui la pop star veniva citata. Ye, come oggi si fa chiamare il cantante e produttore discografico, si è presentato alla finale del campionato della National Football League assieme a Bianca Censori, entrambi coperti con abiti neri, lei con un velo che lascia che si vedesse solo il viso, lui con una maschera con crocifisso di Alexander McQueen, forse un omaggio al defunto stilista, morto proprio l'11 febbraio di 14 anni prima.

Il vestito di Bianca Censori per la festa

La compagna di Kanye West è rimasta coperta solo per la partita, mentre alla festa organizzata dopo si è presentata con un body beige che metteva in mostra busto e fondoschiena, un indumento indossato senza biancheria intima e che la star era costretta a tenersi mentre ballava per non correre il rischio di far vedere troppo. I capelli corti erano raccolti indietro e sul viso sfoggiava un trucco molto leggero.

