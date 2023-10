Kanye West ha imposto delle regole a Bianca Censori: quando deve parlare e cosa può indossare Bianca Censori pare abbia una serie di rigide regole da rispettare, imposte dal marito Kanye West: riguardano cosa mangiare, come vestire, quando parlare.

A cura di Giusy Dente

Stravaganti, per così dire. Di certo non una coppia convenzionale. Kanye West e Bianca Censori attirano curiosità, sono sempre al centro dell'attenzione e sanno come far parlare di loro. Basti pensare alla loro recente presenza in Italia: prima lo "scandalo" a bordo di un motoscafo a Venezia (da cui sono stati banditi), poi Firenze trasformata in un set a cielo aperto, con le strade bloccate per scattare delle foto. La coppia è tornata sotto i riflettori a proposito di una seri di presunte regole che il rapper avrebbe imposto alla compagna.

Le regole che deve seguire Bianca Censori

Kanye West (che ormai si fa chiamare Ye), archiviato il matrimonio con Kim Kardashian, nel dicembre dello scorso anno ha sposato Bianca Censori. Nonostante si sia spesso posto l'accento sulla notevole somiglianza fisica tra le due donne, di certo c'è una cosa che non hanno in comune: l'esposizione online. A differenza della famosa influencer, Bianca Censori detesta i social. La 28enne è laureata in Architettura e prima di diventare la signora West era a capo di un marchio di gioielli: i suoi look erano molto diversi da quelli di oggi, erano decisamente più sobri e meno audaci.

La sua vita è molto cambiata, da quando è accanto al rapper. Pare addirittura che lui le abbia imposto una serie di regole da seguire in modo ferreo. È stato riferito da una fonte vicina alla coppa, direttamente al Daily Mail. Pare che Bianca Censori abbia rigide indicazioni su quali vestire indossare, ma anche su quanto cibo mangiare e su quando parlare. È stato detto anche che la 28enne sarebbe obbligata ad allenarsi. Secondo quanto riferito: "Lei non ha più una mente propria e gli obbedisce perché lui l'ha convinta che sono reali".

La stessa fonte ha espresso preoccupazione: "Tutti sono estremamente preoccupati. Non è più lei. È una persona incredibilmente schietta e vivace, non è una che tiene la bocca chiusa". Alcuni stilisti hanno rivelato a Page Six che Kanye West si rivolge a un atelier italiano dove fa creare vestiti appositamente per sua moglie, che è lui a decidere. C'è a sua disposizione un intero team incaricato di realizzare le famose coperture per il viso, le tute e i collant fascianti di cui si compone il guardaroba di Censori.