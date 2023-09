Kanye West e Bianca Censori banditi dalla società di motoscafi di Venezia: “Atti osceni a bordo” La società di motoscafi che ha li ospitati a bordo protesta dopo le immagini “oscene” che ritraggono i due in atteggiamenti intimi sull’imbarcazione: “NOn saranno più i benvenuti a bordo delle imbarcazioni della nostra compagnia”.

A cura di Andrea Parrella

Kanye West e sua moglie Bianca Censori sono stati banditi dalla società di noleggio di imbarcazioni veneziane dopo le immagini di pochi giorni fa, quando i due sono stati immortalati a bordo di una barca in quelli che sono parsi a tutti degli atti di intimità, con West che mostrava le sue natiche nude davanti ai turisti stupiti.

Il rapper americano, 46 ​​anni, era seduto sul retro di un tipico taxi veneziano, mentre Bianca Censori, la 28enne australiana moglie di Kanye West che ha trascorso la lunga vacanza italiana con Kanye West, gli metteva la testa in grembo. Come riporta il Daily Mail, la Venezia Turismo Motoscafi, società che ha noleggiato la barca a West e Censori, ha annunciato che la coppia "non è più la benvenuta" a bordo delle loro barche. Nella dichiarazione riportata dal tabloid britannico la società ha condannato l'attività oscena della coppia, confermando tuttavia di essere "completamente all'oscuro" di quanto accaduto sulla barca prima che le foto venissero state rese pubbliche. Si legge nel comunicato: "A bordo l'autista doveva stare attento al traffico e non vedeva queste oscenità. Se ciò fosse avvenuto, sarebbe immediatamente sbarcato e avrebbe denunciato i trasgressori alle autorità".

La compagnia ha poi denunciato l'esplicita esibizione della coppia, dicendo: "Ci dissociamo completamente da tali atti e comportamenti. Il signor West e sua moglie non saranno più i benvenuti a bordo delle imbarcazioni della nostra compagnia". Venezia Turismo Motoscafi è una delle principali compagnie di navigazione privata di Venezia, che nel corso del tempo ha trasportato molti dei personaggi celebri che si recano nella città lagunare, in particolare divi di Hollywood e del mondo della musica come Lady Gaga, Harry Styles, Florence Pugh, Jennifer Lopez e Ben Affleck.

A proposito delle immagini di Kanye West e Bianca Censori, molti critici si sono chiesti se gli scatti pubblicati dai vari utenti non possano rappresentare una prova di atti osceni in luogo pubblico, un'accusa che prevede una multa fino a 309 euro.