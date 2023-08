Kanye West e la moglie Bianca Censori danno spettacolo in Italia: “Contrari alla pubblica decenza” Sono stati sorpresi a passeggiare a Firenze a piedi nudi, poi il rapper è apparso in un outfit total black, mentre la moglie ha attirato l’attenzione dei passanti con un completo in tessuto collant che mostrava una semi nudità. Così diverse persone avrebbero chiesto alle autorità che venisse multata.

A cura di Giulia Turco

Stanno attirando l’attenzione sui social le immagini di Kanye West e la neo moglie Bianca Censori che stanno dando spettacolo per le strade italiane. La coppia non passerebbe di certo inosservata, ma a maggior ragione a rendere singolari le loro apparizioni pubbliche sono gli outfit stravaganti che hanno scelto per le loro vacanze a Firenze, tanto da spingere alcuni cittadini a rivilgersi alle autorità pubbliche italiane, chiedendo che la donna venisse multata per ‘"atti contrari alla pubblica decenza".

La stravagante coppia in vacanza a Firenze

Negli scorsi giorni sono stati sorpresi a passeggiare per il capoluogo toscano a piedi nudi, una vera e propria tendenza che negli ultimi tempi sta spopolando tra i vip americani che hanno optato per la camminata senza scarpe non solo per strada ma anche su palchi e red carpet. Il rapper negli ultimi giorni è poi apparsi con un outfit total black letteralmente dalla testa ai piedi. Sfidando il caldo, si è coperto persino testa e volto (ma rigorosamente in calzini e senza scarpe). Si direbbe lo abbia fatto per non attirare l’attenzione, se non fosse che la neo moglie Bianca ha sfilato al suo fianco con un completo effetto nude in tessuto collant color carne. Nelle immagini pubblicate da Whoopsee, i due si fermano ad un chiosco per una bibita, attingono ad un distributore automatico e, con il medesimo outfit la sera si dirigono a cena in un ristorante fiorentino.

Il matrimonio segreto di Kanye West dopo Kim Kardashian

La relazione tra il rapper e la designer americana Bianca Censori, sua collaboratrice, è uscita allo scoperto di recente, dopo la fine del matrimonio con la star dei reality Kim Kardashian. A lanciare la bomba è stato il sito americano TMZ che lo scorso gennaio ha parlato di nozze celebrate in gran segreto tra i due, che fino a quel momento non erano mai stati sorpresi insieme. Cresciuta in Australia e laureata in architettura, Bianca si è trasferta a Los Angeles poco prima di iniziare a collaborare per il team di Kanye West Yeezy, nel 2020.