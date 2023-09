Kanye West e Bianca Censori indagati dopo le foto scandalo a Venezia: “L’autista sarà interrogato” Kanye West e Bianca Censori sarebbero ora indagati dopo i fatti di Venezia. In seguito la diffusione delle immagini scattate dai paparazzi nella città galleggiante che li mostrano in atteggiamenti intimi, la polizia intenderebbe interrogare l’autista che li guidava per il canale. La notizia del DailyMail.

Dopo essere stati accusati di "atti osceni in luogo pubblico" e dopo essere stati banditi dalla Venezia Turismo Motoscafi, Kanye West e Bianca Censori sarebbero ora indagati. La coppia ha creato scandalo per le immagini circolate che li raffigurano mentre, a bordo di un'imbarcazione in un canale di Venezia, si lasciano andare ad atti di intimità. Il Daily Mail fa sapere che la polizia ha identificato il conducente del motoscafo sul quale erano a bordo per interrogarlo.

"Il reato oggetto di indagine è un atto contrario alla pubblica decenza"

La polizia intende interrogare l'autista che guidava Kanye West e Bianca Censori per i canali di Venezia. "Ci sono norme di decoro pubblico che devono essere seguite da turisti e locali allo stesso modo e tutte le violazioni sono severamente punite", ha fatto sapere la polizia della Laguna al tabloid inglese. "Si vedeva chiaramente che i suoi pantaloni erano abbassati. Le immagini mostrano chiaramente la coppia in intimità (…) Il reato oggetto di indagine è un atto contrario alla pubblica decenza che è punibile con una sanzione amministrativa", ha continuato.

Intanto, la Venezia Turismo Motoscafi ha annunciato che la coppia non sarà più la benvenuta a bordo dei loro motoscafi: "A bordo l'autista doveva stare attento al traffico e non vedeva queste oscenità. Se ciò fosse avvenuto, sarebbe immediatamente sbarcato e avrebbe denunciato i trasgressori alle autorità", le parole prima di denunciare l'esplicita esibizione della coppia.

L'assessore alla Sicurezza di Venezia: "Mancanza di rispetto"

Elisabetta Pesce, assessore alla pubblica sicurezza di Venezia, ha rilasciato un commento al MailOnline riguardo i fatti: "Senza ombra di dubbio quello che abbiamo visto dalla coppia è stata una mancanza di rispetto per Venezia, che è la città più incantevole del mondo". Anche una fonte vicina al sindaco della città, Luigi Brugnaro, ha detto la sua: "Discuteranno su questo comportamento, Venezia è famosa per essere una delle città più belle del mondo e ci aspettiamo che i turisti mantengano un livello di decenza durante la loro visita".