Emma Marrone: “Quando ho cucinato per Kanye West in Salento. Se ci ha provato? Un po’ sì” Ospite di Say Waad?, Emma Marrone ha raccontato di quella volta in cui ha cucinato per Kanye West in Salento nel 2015. Una serata nata per caso dopo la chiamata di un’amica, in cui il rapper americano le ha fatto della avanches: “Un pò ci ha provato, non dico altro perché sono una signora”.

A cura di Elisabetta Murina

A destra Emma e Kanye West nel 2015

Emma Marrone e Kanye West. Un incontro, quello tra la cantante e il rapper americano, avvenuto in Salento nel 2015 e diventato per lei un vero e proprio aneddoto da raccontare. Ospite del programma radiofonico Say Waad?, l'artista ha ricordato quella surreale cena, rivelando che il suo "ospite a cena" ha avanzato della avanches nei suoi confronti. All'epoca si era appena fidanzato con Kim Kardashian.

"Kanye West ci ha provato con me, ma non è successo nulla"

Ai microfoni del programma di Michele Caporusso, Emma ha ricordato la serata passata con Kanye West, spiegando come sono andate nel dettaglio le cose. Tutto è nato per caso, quando la cantante ha ricevuto la telefonata da parte di un'amica che, preoccupata per il suo ospite importante, aveva bisogno di una mano in cucina:

Siamo in Salento, mi chiama questa mia amica Valentina e mi dice: "Vieni a casa che Kanye West sta arrivando". Prendo la macchina, vado da lei. Citofona, è Kanye. Sale questo tipo, ci presentiamo, viene con il marito di Vale che è un batterista americano. Iniziamo a cazzeggiare, poi mi dice che ha fame. Apre il frigo e non c'era praticamente nulla, mi sono inventata una pasta con pomodorini freschi. Lui è un pò preso da questa situazione di me ai fornelli, ma ha mangiato da solo.

A quel punto, il conduttore ha scherzato: "Ho sentito che è un pò provolone…". La cantante allora ha svelato: "Ci ha provato un pochino, sì, non dico altro perché sono una signora. Diciamo che ha fatto delle avanches verbali. Non gliel'ho data, state sereni".

Cosa aveva raccontato Emma Marrone a Muschio Selvaggio con Fedez

Non è la prima volta che Emma Marrone racconta pubblicamente questo aneddoto. Lo aveva già fatto a maggio, ospite di una puntata del podcast Muschio Selvaggio di Fedez. Il resoconto era stato lo stesso, ma all'epoca aveva aggiunto un retroscena: "Non gli ho detto che faccio musica, avrà pensato che fossi una sfigata che stava lì, mi vergognavo. Si ricorderà più della pasta che di me. Lui si appiccava abbastanza". Durante la cena, i due si sono scattati una foto diventata in breve virale sui social, poi non si sono più visti.