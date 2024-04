video suggerito

Trovata la vera Martha Scott della serie Baby Reindeer: “Sono io la vittima, non l’ho mai perseguitato” Una donna scozzese è stata identificata come la Martha Scott della serie Baby Reindeer su Netflix ma senza che fosse specificato il suo vero nome. La stalker nella vita reale ha affermato: “Qui sono io la vittima, il successo di questa serie è stato una grave intrusione nella mia privacy. Non l’ho mai perseguitato come sostiene. Non lo vedo da 12 anni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una donna scozzese è stata identificata come la Martha Scott della serie Baby Reindeer su Netflix ma senza che fosse specificato il suo vero nome. La stalker nella vita reale ha affermato: "Qui sono io la vittima". La donna è stata identificata dagli investigatori online come l'ispirazione dello scrittore Richard Gadd, che ha ideato e scritto la serie dopo essere stato molestato da lei per mesi. Ma la donna, che vive a Londra, afferma di essere stata minacciata di morte e di essere quella che viene perseguitata a causa del successo di Baby Reindeer.

"Ho ricevuto minacce di morte", lo sfogo della vera Martha Scott

I fan della serie sono diventati veri e propri detective per identificare la Martha Scott nella vita reale e ci sono riusciti. Parlando in esclusiva al Daily Record, la donna ha rivelato che la sua vita è stata sconvolta: "Sono io la vittima qui, non Richard Gadd. Ho ricevuto minacce di morte a causa del suo spettacolo nonostante il fatto che molte delle cose che ha affermato non siano vere". Poi ha aggiunto: "Qualcuno online ha detto: ‘Se ti trovo ti ammazzo'. Un ragazzo nella Carolina del Nord ha detto che lui e altre persone mi avrebbero perseguitato come ho avevo fatto io con Gadd".

Parla la vera Martha: "Mai perseguitato, non lo vedo da 12 anni"

"Ho dormito due ore la scorsa notte. Ho pensato, e se i suoi sostenitori facessero davvero cose del genere?", ha continuato la donna scozzese di mezza età che Gadd non ha mai voluto fosse trovata perché preoccupato per la sua salute mentale. Ma la Martha nella vita reale, di cui Record non specifica mai il nome, è determinata a esprimere la sua versione dei fatti. La 58enne, laureata in giurisprudenza all'Università di Aberdeen, ha dichiarato: "Non ho guardato Baby Reindeer ma ho visto varie cose. Sono stato in compagnia di Richard Gadd in alcune occasioni, ma non l'ho perseguitato come sostiene. La sua storia è una grave intrusione nella mia privacy. Non lo vedo da 12 anni".

"Non somiglio all'attrice Jessica Gunning", il confronto con la serie

"Ho letto che aveva scritto quello spettacolo quattro o cinque anni fa e ho pensato: ‘Oh mio Dio'. Questo fine settimana ho cercato su Google e le storie su Richard Gadd e Baby Reindeer erano ovunque", ha proseguito, "Sapevo che quattro o cinque anni fa chiamava il personaggio Martha e ho visto la foto dell'attrice. Non credo di assomigliare a quell'attrice che interpreta Martha (Jessica Gunning, ndr). Come quando accadde la disputa tra Johnny Depp e Amber Heard, mi sento perseguitata come Johnny Depp. Sono il Johnny Depp che viene attaccato da persone pazze su Internet".

"Credo che sia la serie numero uno su Netflix. Non ho trovato niente di così divertente. Ovviamente, non voglio che la gente sappia dove vivo, ma non voglio essere messa a tacere. Voglio mettere fine a questa cosa", ha sentenziato.

Che tipo di rapporto avevano Martha Scott e Richard Gadd?

"Non voglio avere niente a che fare con lui. È un incubo. Voglio solo andare avanti con la mia vita", ha poi aggiunto: "La scena in cui mi trovo in un bar con lui, che mi è stata mostrata, non è avvenuta". Infine, il dettaglio dei suoi rapporti con Richard Gadd, stando alla sua versione dei fatti: "Ero in un bar in sua compagnia due o tre volte al massimo e con altre persone intorno. Non si trattava di uscire con Gadd a mangiare o fare picnic. C'erano sempre altre persone in giro e non abbiamo mai dormito insieme". Qui le foto di colei che è stata identificata dal Daily Record come la vera Martha Scott di Baby Reindeer.