Baby Reindeer, Piers Morgan intervisterà la vera Martha Scott: "Fiona Harvey racconterà la sua verità" Il conduttore Piers Morgan intervisterà la vera Martha, la donna protagonista di Baby Reindeer accusata di aver stalkerato Richard Gadd. Il giornalista britannico scrive su X: "Fiona Harvey vuole dire la sua e 'mettere le cose in chiaro'. È una stalker psicopatica?".

Chi ha visto Baby Reindeer la conosce come Martha Scott, la stalker di Richard Gadd che viene raccontata nella serie targata Netflix. Chi, invece, seguirà il talk show Piers Morgan Uncensored di Piers Morgan, conoscerà la sua reale identità. Il giornalista britannico ha dato l'annuncio dell'intervista su X: "La vera Martha Scott di Baby Reindeer esce dalla copertura e mi concede la sua prima intervista televisiva sullo show di grande successo di Netflix. Fiona Harvey vuole dire la sua e ‘mettere le cose in chiaro'. È una stalker psicopatica?".

L'intervista alla vera Martha Scott

L'intervista alla vera Martha Scott verrà trasmessa su YouTube giovedì 9 maggio alle 20. Non è la prima volta che Fiona Harvey si concede ai microfoni dei giornalisti, lo aveva già fatto parlando al Daily Mail scegliendo però di mantenere l'anonimato. In quell'occasione si definiva come vittima di Richard Gadd, denunciando di aver ricevuto minacce di morte da parte dei suoi sostenitori. Dal canto suo Gadd aveva assicurato di aver fatto di tutto per preservare la reale identità dei personaggi della serie, chiedendo ai suoi fan di smetterla di cercare di identificarli in una "caccia all'uomo" sui social. All'appello si era unita anche Jessica Gunning, interprete di Martha in Baby Reindeer, che a Glamour dichiarava: "È un peccato, questo dimostra che non hanno capito il senso della serie".

La trama di Baby Reindeer

Baby Reindeer è una miniserie scritta ideata da Richard Gadd (che è anche protagonista della show con il nome di Donny Dunn), basandosi su un'esperienza che ha vissuto in prima persona. La storia raccontata è quella di un uomo perseguitato da una stalker che lo vessa con migliaia di e-mail, sms e minacce a familiari e amici. La serie prova a descrivere i meccanismi di una relazione tossica e il trauma, cercando di trasmettere allo spettatore empatia e partecipazione sulla vicenda e i personaggi, alcuni degli elementi che hanno contribuito al grandissimo successo di Baby Reindeer.