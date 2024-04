La vera stalker di Baby Reindeer: “Un libro con la mia verità”, poi la causa per diffamazione contro Richard Gadd

video suggerito

La presunta stalker di Baby Reindeer nella vita reale ha rivelato di essere estremamente scontenta di come è stata rappresentata. In una recente intervista del Daily Mail, che ha rifiutato di identificarla per nome, la donna di 58 anni di Londra, interpretata sullo schermo da Jessica Gunning, ha affermato di aver ricevuto "minacce di morte e abusi da parte dei sostenitori di Richard Gadd". Nonostante gli sforzi di Richard Gadd, sia dentro che fuori dallo schermo, per proteggere l'identità della sua stalker, la vera Martha Scott nella vita reale ha dichiarato di stare prendendo in considerazione una causa per diffamazione e la pubblicazione di un libro esclusivo con la sua verità.

Le accuse a Richard Gadd: "Prepotente con una donna più anziana"

"Sta usando Baby Reindeer per perseguitarmi", ha dichiarato, sostenendo che Richard Gadd "ha fatto il prepotente con una donna più anziana di lui solo per fama e fortuna. Sono io la vittima. Ha scritto uno spettacolo sanguinoso su di me", ha aggiunto. I rappresentanti di Gadd e Netflix non hanno risposto alla richiesta di commento di People.

Cosa la accomuna a Martha Scott

Sebbene i dettagli della serie siano stati modificati per proteggere le identità delle persone, la donna sottolineato quante cose la accomunino al personaggio di Martha Scott: sono entrambe scozzesi, hanno studiato legge, hanno una storia di stalking e hanno più di 20 anni più di Gadd. E sulla somiglianza fisica: "In un certo senso mi assomiglia dopo aver messo peso durante il lockdown, ma in realtà non sono così poco attraente".

Cosa non combacia con Martha Scott

Ma ci sono anche differenze sostanziali. Nel finale della serie Donny spiega finalmente perché Martha ha iniziato a chiamarlo “cucciolo di renna”, raccontando la storia di come somigliasse a una renna di peluche che Martha aveva nei momenti più difficili della sua infanzia, e, a tal proposito, la donna ha sostenuto con forza di non aver "mai posseduto una renna giocattolo”. "Non ho nemmeno mai avuto alcuna conversazione con Richard Gadd su un giocattolo d'infanzia", ha aggiunto.

Richard Gadd: "Un uomo stalkerizzato da una donna è banalizzato"

Nel corso di quattro anni, Gadd (34 anni) afferma che gli avrebbe inviato 41.071 email, 350 ore di messaggi vocali, 744 tweet, 46 messaggi su Facebook e 106 pagine di lettere. Precisa inoltre che l'essersi rivolto alla polizia non gli è mai stato di grande aiuto. Ciò lo ricondurrebbe a una questione di genere e al sesso dello stalker: "Quando un uomo viene perseguitato, può essere visto nei film e in televisione come qualcosa di sexy. Non comporta la stessa minaccia di violenza fisica, è meno comune e può essere banalizzato”.