Fiona Harvey, la Martha di Baby Reindeer, accusata di avere stalkerato Keir Starmer con “276 mail”

A cura di Stefania Rocco

C’è un altro uomo che accusa Fiona Harvey, la “Martha” della serie Netflix Baby Reindeer, di stalking. Si tratta di Keir Starmer, avvocato e politico britannico, deputato alla Camera dei Comuni dal 2015, capo del Partito Laburista e leader dell’opposizione parlamentare. Un uomo particolarmente noto che sarebbe stato preso di mira dalla donna con quasi 300 mail ricevute tra gennaio e agosto del 2020.

Fiona Harvey avrebbe inviato 276 mail a Keir Starmer

La 58enne Harvey – a carico della quale, secondo la BBC, non esisterebbe alcuna condanna per stalking – avrebbe stalkerato il leader del Partito Laburista britannico con 276 mail nelle quali lo definiva uno “stupido ragazzino” e un “avvocato inutile”. Secondo quanto riferisce The Sun, Harvey avrebbe anche preso di mira lady Victoria Starmer, moglie del politico, sostenendo avesse un “aspetto terribile”. Tutte le mail inviate all’indirizzo mail professionale dell’uomo terminerebbero con la dicitura “inviate dal mio iPhone”, caratteristica che compare nella serie che racconta la vita di Richard Gadd e la sua orribile esperienza con la stalker Martha Scott che l’avrebbe ossessionato per anni. La firma rappresenta quindi un punto in comune tra Fiona Harvey e la protagonista della serie.

Le mail inviate da Fiona Harvey a sir Keir Starmer

Nell’intervista rilasciata a Piers Morgan, Fiona Harvey ha negato di avere stalkerato Richard Gadd. Sosteneva, infatti, fosse l’attore a essere ossessionato da lei. Nel caso della mail inviate al leader del Partito Laburista britannico, invece, gli attacchi farebbero riferimento all’attività professionale svolta da Starmer nel quartiere di Holborn and St Pancras, quartiere nel quale Harvey ha risieduto per diverso tempo e che ricade sotto la supervisione di Starmer dal 2015. Tra i due non ci sarebbe mai stato alcun legame personale.