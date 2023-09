Kanye West e Bianca Censori “bloccano” una strada a Firenze, Ye voleva fotografare la compagna Kanye West e la compagna Bianca Censori tornano a dare spettacolo in Italia. Questa volta a Firenze, dove la coppia ha “bloccato” una strada affinché west potesse fotografare la fidanzata. Intorno ai due centinaia di curiosi.

A cura di Stefania Rocco

Kanye West e la compagna Bianca Censori tornano a dare spettacolo. Questa volta a Firenze dove la coppia – reduce dalle polemiche generate a Venezia – ha “bloccato” una strada affinché il rapper potesse fotografare la compagna da una certa distanza. La scena e la notorietà dei due hanno richiamato una folla di curiosi che si sono disposti alle spalle di Bianca per poi finire nell’inquadratura di West. Bianca, come già fatto in più di un’occasione anche in Italia, sfoggiava la consueta tuta aderente color carne. Anche West indossava la “divisa d’ordinanza”: shirt, pantaloni neri e una specie di turbante, anche questo nero, utilizzato per coprirsi il viso. Kanye e Bianca non sono apparsi disturbati dall’attenzione che i curiosi hanno rivolto loro. Al contrario, West ha voluto scattare alla compagna una serie di foto proprio approfittando del fatto che dietro di lei comparisse un gran numero di “fan”. Di tanto in tanto, proprio come accade in genere su un set fotografico, il rapper si fermava per sistemare l’outfit di Censori per poi tornare a scattare.

Perché Kanye West e Bianca Censori sono a Firenze

Kanye West si trova a Firenze per registrare il suo undicesimo album da solista. Pare che sia stato il prestigioso hotel Four Season a prestare all’artista gli spazi di cui aveva bisogno per registrare, adibendo un’intera ala dell’albergo a West, al suo staff e a diversi altri esponenti della scena musicale hip hop internazionale che con hanno collaborato con l’ex marito di Kim Kardashian alla realizzazione dell’album.

Kanye West si era già imbucato a un matrimonio italiano

La permanenza di Kanye West e Bianca Censori a Firenze era già diventata evento mediatico quando il rapper aveva deciso di “imbucarsi” al matrimonio di una coppia di sconosciuti fiorentini. L’artista era entrato con nonchalance all’interno della chiesa che stava ospitando la funzione religiosa per poi avvicinarsi agli sposi, presentarsi e posare insieme a loro per le foto di rito.