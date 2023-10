Julia Fox su Kanye West: “Voleva farmi rifare il seno, ero un burattino per far ingelosire Kim” Nella sua biografia Julia Fox ha rivelato alcuni retroscena sul suo rapporto – ormai concluso – con kanye West: “Mi sentivo come una scimmia da spettacolo, sono stata usata come un’arma per ferire la sua ex”. Pochi giorni fa il rapper era stato accusato di imporre alla sua attuale moglie Bianca Censori rigide regole di comportamento.

A cura di Sara Leombruno

Nella sua biografia uscita poche settimane fa, Julia Fox, nota attrice statunitense, ha rivelato alcuni dettagli sulla relazione – ormai conclusa – con Kanye West. Oggi il rapper è sposato con Bianca Censori e solo pochi giorni fa era stato accusato di star controllando sua moglie, imponendole rigide regole di comportamento. A rincarare la dose di accuse su West ci ha pensato la star del film "Diamanti Grezzi", che nel suo libro ha affermato di essersi sentita al centro di un "gioco sporco" architettato da lui per far ingelosire la sua ex moglie Kim Kardashian, che da poco gli aveva chiesto il divorzio.

La storia tra Julia Fox a Kanye West

Nel suo libro Down The Drain, Julia Fox ha raccontato di essere stata invitata da lui trascorrere l'ultimo dell'anno a Miami nel 2021. Julia declinò l'invito, ma poi accettò quando lui si offrì di far viaggiare lei e i suoi amici in un jet privato. Quando dopo ore si incontrarono di persona in un club, si abbracciarono senza dire una parola: "Sentivo le sue mani che scrutavano ogni parte del mio corpo – ha scritto – avevo capito fosse l'inizio di qualcosa di veramente speciale". A quel punto, Kanye condusse Julia in un parcheggio: "Iniziò a urinare sul muro e io gli saltai velocemente davanti, urlando ai passanti di non fare foto". Il giorno successivo i due andarono a cena a ristorante, dove Kanye le chiese senza mezzi termini di diventare la sua ragazza.

Kanye West e Julia Fox alla Paris Fashion Week (gennaio 2023)

Julia Fox si è sentita usata dal rapper

"Mi sorprese facendomi entrare in una stanza piena di vestiti e me li fece provare, poi mi chiese di scrivere qualcosa sulla nostra storia d'amore per Interview Magazine"; fu proprio in quel momento che l'attrice capì che il cantante la stesse solo usando.

Mi sentì come una "scimmia da spettacolo". Quando tornammo nella sua suite d'albergo provai un top attillato che non mi stava bene, quindi si offrì di pagarmi un intervento per rifare il seno. Mi sono sentita come se mi stesse usando in un gioco strano e contorto. Mi ha fatto sentire sporca.

Poco dopo, Kanye avrebbe consegnato a Julia un accordo di non divulgazione e avrebbe fatto pressioni su di lei e sui suoi amici affinché lo firmassero. Negli appuntamenti successivi i due litigarono diverse volte: il cantante disse di non apprezzare molte cose di lei e della sua vita, comprese le sue amiche: "Mi sono sentita come il suo burattino, sono stata usata come un'arma nel tentativo di ferire la sua ex moglie", scrive ancora. Dopo Julia Fox, West ha iniziato una relazione con la designer australiana Bianca Censori, che ha sposato all'inizio del 2022 dopo che il suo divorzio da Kim era stato finalizzato.