“Non può parlare, mangia solo gelato e kebab”, le presunte regole che Kanye West impone a Bianca Censori Kanye West avrebbe imposto dure regole di comportamento a sua moglie Bianca Censori. Come riportato da alcune fonti vicine al rapper, la donna “non ha più una mente propria, obbedisce completamente al marito”.

A cura di Sara Leombruno

Prima il cambio nome (Ye), poi la dichiarazione di essere contrario alla pubblica decenza: Kanye West continua a rimanere al centro del gossip internazionale e anche stavolta lo fa a causa di alcuni rumors sul rapporto con sua moglie, Bianca Censori. La relazione tra i due è stata spesso messa in dubbio ma, come riporta il Daily Mail, i due sono legalmente sposati e si sono uniti in matrimonio il 20 dicembre 2022 (un mese dopo il divorzio da Kim Kardashian). Ufficialità del rapporto a parte, quello che sta facendo discutere sono alcune presunte regole che il rapper avrebbe imposto alla moglie, e che lei rispetterebbe senza battere ciglio.

Le regole imposte da Kanye West a sua moglie Bianca Censori

Tra le presunte regole imposte dal cantante a Bianca Censori ci sarebbe l'obbligo di non poter parlare in nessuna occasione. A tal proposito, alcuni amici della 28enne hanno raccontato al Daily Mail: "Bianca non ha più una mente propria, obbedisce completamente al marito". La volontà di West sarebbe quella di renderla quanto più simile possibile a Kim Kardashian, e questo si evince anche dal cambio look repentino della donna prima e dopo la relazione con Ye. Censori sarebbe obbligata anche a indossare abiti scelti dal marito e ad allenarsi duramente.

Le influenze del rapper riguarderebbero anche il cibo: "Le viene richiesto di mangiare determinati alimenti. Le è consentita una dieta a base di kebab, gelato e succo di anguria, che è un afrodisiaco – riferiscono ancora alcuni insider al tabloid – Tutti sono estremamente preoccupati. Lei non è questa. È una persona incredibilmente schietta e vivace che non è mai stata il tipo che tiene la bocca chiusa. Kanye sta cercando di trasformare Bianca in una versione radicalizzata di Kim, quasi come una Kim 2.0".

Chi è Bianca Censori

Bianca Censori è nata a Melbourne, in Australia, ha 28 anni ed è laureata in architettura. Prima di conoscere Kanye West era a capo di un brand di gioielli, sfoggiava un look completamente diverso (molto più sobrio e meno stravagante) e non amava stare al centro dell'attenzione sui media. Il primo indizio sulla loro relazione arrivò nel dicembre del 2022, quando Kanye pubblicò una canzone intitolata "Censori Overload". Dal 2013 Censori si era dedicata alla creazione di gioielli, arrivando a realizzare il suo brand Nylons Jewwellery che ha diretto fino al 2017. Attualmente vive a Los Angeles, che a Vogue Australia aveva dichiarato essere "un posto in cui si può applicare la creatività".