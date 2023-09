Bianca Censori: chi è la compagna di Kanye West che detesta i social Da quasi un anno è al fianco del rapper ma prima di diventare la signora West aveva un look completamente diverso. Chi è la misteriosa Bianca?

Instagram: @biancacensorii

Sui social è un fantasma, si mostra solo con outfit super attillati (segue anche la filosofia del bra free) e recentemente è stata bandita da una società di motoscafi a Venezia per "atti osceni". Si chiama Bianca Censori e dal gennaio 2023 è la presunta moglie – nessun certificato di matrimonio è mai stato depositato – di Kanye West. È proprio insieme al rapper americano che è stata fotografata in atteggiamenti intimi a bordo di un taxi veneziano. Ma la 28enne – prima di diventare la signora West – era a capo di un brand di gioielli, sfoggiava un look completamente diverso e non amava i look stravaganti.

Chi è Bianca Censori, la "sostituta" di Kim Kardashian

Quando si è laureata come architetto aveva lunghi capelli scuri e sfoggiava completi molto più sobri. Bianca Censori, nata a Melbourne, in Australia, sembra aver cambiato radicalmente stile proprio dopo aver conosciuto Kanye. Pare che i due si siano incontrati nel 2020, dopo che West le aveva chiesto di lavorare per la sua società. Nel dicembre 2022 arriva un primo indizio, abbastanza palese, della loro relazione: Kanye pubblica infatti la canzone "Censori Overload".

Sin dal 2013 Bianca si era dedicata alla creazione di gioielli, arrivando a realizzare il suo brand Nylons Jewwellery che ha diretto fino al 2017. Attualmente vive a Los Angeles e a Vogue Australia aveva dichiarato: "Melbourne è dove coltivo la mia creatività, Los Angeles è dove la posso applicare".

Su TikTok molti fan mettono in evidenza la somiglianza tra Bianca e Kim ma al di là delle caratteristiche fisiche in realtà è un'altra la cosa in comune. Proprio come la Kardashian anche Censori proviene da una grande famiglia composta da donne e anche lei ha due sorelle: Alyssia e Angelina. Sembra che la famiglia Censori abbia accolto positivamente la notizia del matrimonio con West. La sorella ha commentato all'Herald Sun:

"È una notizia molto emozionante sia per mia sorella che per la famiglia, ma per il momento scegliamo di avere un po' di privacy".

Tutte le volte che i Censori – West hanno fatto scalpore

Prima di balzare agli onori delle cronache per i look originali che lei e West esibiscono in giro per il mondo, Bianca aveva fatto parlare di sé solo una volta. Nel 2021 i suoi scatti per un brand di costumi australiano avevano fatto scalpore, in quelle foto Censori si mostrava nei mini bikini.

Ma è dopo il matrimonio che è avvenuta la trasformazione totale: un taglio pixie cortissimo e tutine nude e trasparenti a fasciarle le curve. Oltre alle catsuits, però, un altro tratto distintivo dello stile di Censori è il suo rifiuto nell'indossare il reggiseno. Come ogni discepola della filosofia del bra free adora indossare abiti che non nascondono i capezzoli.

Tra le tante occasioni in cui West e Censori si erano fatti vedere in abiti eccentrici, va ricordata quella di giugno. Per la messa della domenica Kanye indossava una t-shirt con spalle imbottite, leggins e Yeezy Socks (marchio del rapper). Bianca, invece, aveva lasciato tutti sbigottiti con un vestito midi nero e aderente. La particolarità? Il capo le avvolgeva anche la testa e le braccia con un velo semitrasparente che si allargava in collo doppio e a barca così rigido da impedirle i movimenti.

La coppia Censori – West non sarà molto attiva sui social ma sicuramente fa parlare di sé e proprio come gli outfit di Bianca – e come hanno dimostrato a Venezia – sembra proprio che adorino mostrarsi senza veli.