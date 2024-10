Kasia Smutniak regina dark: capelli effetto wet e completo mannish sul red carpet a Roma

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Kasia Smutniak è sempre una delle attrici più magnetiche sul red carpet. Il suo concetto di femminilità, molto contemporaneo, è sempre interpretato con una serie di look che stupiscono sia gli appassionati di moda che i neofiti. Alla Festa del Cinema di Roma ripropone una mise androgina e dalle geometrie maschili che riprende in qualche modo l'ultimo look che le abbiamo visto indossare alla Milano Fashion Week insieme alla figlia Sophie Taricone. Con un look destrutturato e un'acconciatura mannish, l'attrice ha incantato tutti sul red carpet.

Chi ha firmato l'abito di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak ha preso parte alla prima di La Valanga Azzurra, film di Giovanni Veronesi e prodotto da Domenico Procacci, compagno dell'attrice. Sul tappeto rosso indossa un completo destrutturato color antracite composto da una blusa destrutturata con strascico e pantalone oversize sartoriale coordinato abbinato a un paio di ballerine a punta in pelle lucida nera. La blusa, che sembra trasformarsi in una mantella grazie al peplo che cade lungo, conferisce al look una connotazione genderless perfetto per Smutniak.

Kasia Smutniak sul red carpet

A firmare il completo destrutturato è realizzato da Rocco Iannone, Direttore Creativo di Ferrari, per la collezione Autunno/Inverno 2024-25: i pantaloni con l'orlo lungo e l'assenza di silhouette strutturata rendono il look dinamico e contemporaneo. L'outfit, firmato dalla stylist Gloria Ripamonti, è abbinato a un make up leggerissimo e naturale e l'hairstyling è azzeccatissimo per completare il look. I capelli cortissimi acconciati all'indietro effetto wet, una delle tendenze più glamour della scorsa estate, sono perfetti per esaltare la bellezza naturale del volto di Kasia Smutniak. Un red carpet impeccabile come sempre.

