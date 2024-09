video suggerito

Kasia Smutniak al Festival di Venezia: il maxi oblò sulla schiena nuda svela il tatuaggio Kasia Smutniak splende sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: l’attrice sceglie un abito nero monospalla essenziale con un grande scollo sulla schiena che lascia scoperto un tatuaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kasia Smutniak

Kasia Smutniak è l'emblema dell'effortless chic sul red carpet di Venezia 81. L'attrice, che poco meno di un mese fa ha annunciato la fine della sua carriera da attrice, era elegantissima e sobria alla proiezione di Wolfs, il film di Jonathan Watts con Brad Pitt e George Clooney. Per i red carpet che l'hanno vista protagonista negli ultimi anni, Smutniak ha quasi sempre scelto il nero, tra completi mannish e abiti dalle geometrie particolari, come quello sfoggiato al Lido. Lo scorso anno aveva optato per un look quasi dalle atmosfere punk, composto da blazer e gonna lunga, ovviamente total black. Poche settimane dopo, alla Festa del Cinema di Roma, era tornata sul tappeto rosso con un abito Valentino da lei disegnato, anche qua scegliendo una lunga gonna nera da accompagnare a una camicia dello stesso colore. Agli ultimi David di Donatello, Smutniak aveva calcato il red carpet con la figlia Sophie Taricone e anche in quell'occasione aveva puntato su un elegantissimo abito nero firmato Givenchy.

Il look di Kasia Smutniak al Festival di Venezia

Kasia Smutniak indossa un abito total black sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice sfoggia un vestito Gucci monospalla lungo impreziosito da un ampio scollo a oblò che lascia la schiena scoperta. La contrapposizione tra la parte anteriore e il retro dell'abito danno all'intero look due significati completamente diversi: da un lato più minimal e casto, dall'altro più sensuale e quasi rock'n'roll. La mise, studiata insieme alla stylist Gloria Ripamonti, lascia scoperti la spalla e il maxi tatuaggio che dalla schiena scende fino ai fianchi.

Kasia Smutniak in Gucci

Anche per quanto riguarda i capelli e il make up, Kasia Smutniak non delude mai. Il beauty look è sempre privo di sfarzi o accessi e dunque molto essenziale: l'hair look, un bob corto con frangia, è leggermente mosso, creando un effetto quasi spettinato. Il make up consiste in un po' di mascara e poco altro: a illuminare il look sono i gioielli, ovvero un paio di orecchini in oro a forma di fibbia e un maxi bracciale metallico. Anche per quanto riguarda le scarpe il colore scelto è sempre il nero, creando un total black davvero affascinante.

Leggi anche Miriam Leone come una diva a Venezia: il look da red carpet con maxi spacco e guanti di paillettes

L'abito di Kasia Smutniak

Il tatuaggio di Kasia Smutniak

Il look firmato Gucci lascia scoperto un grande tatuaggio sulla parte destra della schiena e raffigura quello che sembra essere un dragone o un leone alato. I fan più attenti dell'attrice non hanno potuto non notare che il tatuaggio a forma di animale copre un tatuaggio che Smutniak aveva nello stesso punto. La poesia che aveva scritta sulla schiena iniziava con "Se Dio mi regalasse…": ora nello stesso punto troviamo un leone alato simbolo di forza, come a simboleggiare un nuova fase della vita dell'attrice.

Il vecchio tatuaggio di Kasia Smutniak