Da Amici al red carpet, Sarah Toscano sfila a Venezia a soli 18 anni: la reazione degli ex allievi Dopo la vittoria di Amici, la carriera di Sarah Toscano avanza a ritmi notevoli. Di recente, la cantante ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, collezionando numerosi commenti di supporto da parte di alcuni ex allievi del talent, tra cui Giulia Stabile e Isobel Kinnear. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Sarah Toscano ha solo 18 anni eppure la sua carriera dopo la vittoria di Amici, il noto talent condotto da Maria De Filippi, avanza a ritmi notevoli. Negli scorsi giorni, infatti, ha avuto l'occasione di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, al pari di tanti altri artisti, influencer e attori. Sguardo sicuro, Sarah si scosta i capelli dal volto come a rivendicare la sua presenza al Festival, come a dire "Qui ci sono anch'io". A corredo del post carosello che la cantante ha pubblicato sui social sono stati diversi i commenti degli ex di Amici a supporto della giovane, tra i quali figura quello di Giulia Stabile: "Sarah, vuoi farci morire?", ha detto l'ex vincitrice della categoria Ballo e adesso professionista del talent.

La reazione degli ex di Amici

Ma la ballerina non è stata la sola a voler esprimere supporto verso Sarah. Si è aggiunta anche Isobel Kinnear, che ha scritto: "Bambola mia". Immancabile anche il commento di Lil Jolie, pseudonimo di Angela Ciancio, che ha condiviso con Sarah il percorso ad Amici. Le due erano molto amiche, pur appartenendo a due squadra diverse. Se Toscano, infatti, faceva parte della squadra di Lorella Cuccarini, Lil Jolie era nel team di Anna Pettinelli, professoressa con cui in realtà Sarah non ha mai avuto un bel rapporto. Presente nel gruppo di "supporters" anche la cantante Clara e il tiktoker noto come "Numeroverde".

Le polemiche sulla presenza di Sarah Toscano a Venezia 81

Sotto il post di Sarah Toscano, ai commenti positivi da parte di vip e non si sono alternate, però, le opinioni di chi ritiene fuori contesto la presenza della giovane alla Mostra del Cinema di Venezia. In realtà, sono anni che gli organizzatori aprono non solo ad attori e registi, ma anche a personaggi di vario tipo del mondo del web e dello spettacolo in genere. La polemica negli ultimi anni è saltata fuori ad ogni edizione. A far discutere, soprattutto, è la presenza di influencer che sfilano sul red carpet al fianco dei divi. Il motivo, ad ogni modo, è da relazionare agli sponsor. Nella maggioranza dei casi sono i brand che sfruttano l'evento per promuovere i loro abiti. Non a caso, i post del red carpet hanno quasi sempre, a margine, i ringraziamenti a uno o più brand. Compreso quello di Sarah Toscano.

