Sarah Toscano scherza con la figlia di Anna Pettinelli, la prof ad Amici non aveva mai creduto in lei Nel corso di un evento all’Arena di Verona, Sarah Toscano si è resa protagonista di una simpatica gag con la figlia di Anna Pettinelli. Si tratta di Carolina Russi, che ha scoperto di condividere con la cantante la passione per le serie tv. L’episodio è parso curioso ai fan di Amici, dato che Pettinelli è sempre stata molto critica verso l’ex allieva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una scena che i fan di Amici non si sarebbero mai aspettati di vedere quella tra Sarah Toscano, recente vincitrice del programma condotto da Maria De Filippi, e Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli. Quest'ultima, nota speaker radiofonica, ha intervistato la giovane dietro le quinte dell'evento Radio Zeta Future Hits, il programma musicale che si è tenuto il 4 settembre live all'Arena di Verona. Le due si sono riscoperte molto simili, soprattutto in fatto di gusti per le serie tv e hanno scherzato allegramente a riguardo durante l'intervista. L'episodio è parso curioso ai seguaci del noto talent show di Canale 5, dato che Anna Pettinelli le ha sempre riservato aspre critiche.

La gag tra Sarah Toscano e la figlia di Anna Pettinelli

Come anticipato, Carolina Russi ha intervistato Toscano al termine della sua esibizione al concerto. "Qual è il tuo guilty pleasure?", le ha chiesto. Alla domanda, l'ultima vincitrice di Amici ha risposto sincera: "Io prima di andare a letto ho bisogno di guardarmi una serie tv, prima di andare a dormire mi metto lì almeno mezz'ora e mi guardo qualcosa. Adesso sto guardando Emily in Paris è uscita la nuova stagione". A quel punto, Russi ha controbattuto: "Vogliamo dire che lo guardiamo entrambe? Diciamolo! Sei team Gabriel o Alfie?".

"Sono team Gabriel – ha scherzato Sarah – Non mi spoilerare l'ultima stagione perché ho scoperto di essermi persa la terza quando ero ad Amici", ha chiesto alla figlia della giudice. A quel punto, lei ha lanciato un invito ironico alla cantante: "Allora hai cantato già, vero? Andiamo a vedere un episodio insieme!".

Cosa diceva ad Amici Anna Pettinelli a Sarah Toscano

Anna Pettinelli è una delle giudici di Amici più temute dagli allievi, proprio per la sua severità quando si tratta di critiche. Nei confronti di Sarah Toscano il suo pensiero è stato lo stesso per quasi tutta la durata del Serale. Secondo la speaker radiofonica, infatti, la voce di Sarah era "confondibile, priva di pathos". Alla giovane, a detta dell'insegnante, mancava il carattere necessario per affermarsi nel complicato panorama discografico moderno, pieno di artisti dall'identità ben riconoscibile.

Le critiche di Pettinelli sono state spesso un duro colpo per la giovane. Tanto che, durante una delle puntate del pomeridiano, si sfogò col resto della classe dicendo: "La Pettinelli è dall'inizio dell'anno che dice che faccio sempre le solite mossette e che senza quelle non avrei niente. Dire a una persona che non ha sostanza non è una cosa bella da dire".

La carriera di Sarah Toscano dopo la fine di Amici

Sarah Toscano è stata di recente in giro per l'instore tour del suo primo Ep, pubblicato poco prima di vincere l'ultima edizione di Amici. Dopo aver vinto il talent, Sarah ha cominciato a fare capolino nel mondo dell'industria discografica, anche grazie al singolo Sexy Magica – di cui nei mesiscorsi è stato pubblicato anche il video ufficiale. Di recente, Sarah è venuta nella redazione di Fanpage per mostrare un po' quello che contiene il suo cellulare, tra canzoni e app preferite, messaggi e DM ricevuti e quantità di utilizzo del telefonino, raccontando quanto la musica le abbia cambiato la vita. Tra le cantanti preferite della giovane c'è Angelina Mango, che aveva vinto la categoria cantanti nell'edizione precedente alla sua.