The Room Next Door vince il Leone d’Oro: tutti i premi della Mostra del Cinema di Venezia 2024 Si è conclusa sabato 7 settembre, l’81esima Mostra del Cinema di Venezia. Vince il Leone d’Oro The Room Next Door di Pedro Almodovar, il film era tra i favoriti sin dall’inizio della kermesse. Ecco tutti i premi assegnati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Si chiude sabato 7 settembre l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, con la cerimonia di chiusura presentata dalla madrina, Sveva Alviti, che ha incentrato il suo discorso finale sull'entusiasmo che il cinema continua a regalare. Tante le star che quest'anno hanno calcato il red carpet veneziano, in Laguna infatti sono arrivati divi i grandi divi americani per presentare le pellicole di cui erano protagonisti e godersi l'atmosfera del Festival. Ventuno i Film in Concorso, di cui ben cinque italiani, ma non sono mancate sorprese anche nelle altre sezioni della rassegna, specialmente nel Fuori Concorso e in Orizzonti.

Tra i titoli che hanno da subito destato una certa curiosità, oltre al vincitore della rassegna, anche Queer di Luca Guadagnino, film a cui il regista italiano lavorava da tempo e che ha generato commenti piuttosto positivi da parte della critica. Il ritorno di Tim Burton con il suo Beetlejuice Beetlejuice era particolarmente atteso, soprattutto dai fan della prima pellicola; grande curiosità anche per Maria di Pablo Larraìn, con un'inedita Angelina Jolie nelle vesti di Maria Callas, ma anche per Joker: Folie a Deux, il secondo capitolo del film di Todd Philips, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Tra gli italiani attesa per Iddu, con Elio Germano e Toni Servillo, sulla storia di Matteo Messina Denaro, ma anche per Diva Futura interpretato da Pietro Castellitto, che ha dato voce e corpo a Riccardo Schicchi.

Anche i drammi storici hanno avuto un certo riscontro con Campo di battaglia di Gianni Amelio, con protagonista Alessandro Borghi. Grande entusiasmo ed elogi da parte della critica per la presentazione di M, il figlio del secolo, serie diretta da Joe Wright con protagonista Luca Marinelli, che rientra nella nuova sezione della kermesse dedicata proprio ai prodotti seriali.

I vincitori del Festival di Venezia 2024

Ventuno quest'anno i titoli in lizza per l'ambito Leone d'Oro, assegnato da una giura composta da grandi esponenti della settima arte: dalla presidente Isabelle Huppert, lo sceneggiatore americano James Gray, fino ad un grande nome del nostro cinema, ovvero il regista Giuseppe Tornatore. Di seguito i premi conferiti dalla giuria:

Leone d'oro al miglior film: The Room Next Door di Pedro Almodovàr

Leone d'argento – Gran premio della giuria: Vermiglio di Maura Delpero

Leone d'argento – Premio speciale per la regia: Brady Corbet per The Brutalist

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Vincent Lindon per Joer avec le feu (The Quiet Son)

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Nicole Kidman per Baby Girl

Premio speciale della giuria: April di Dea Kulumbegashvili

Premio per la miglior sceneggiatura: Murilo Hauser e Heitor Lorega per I'm Still Here

Premio Marcello Mastroianni: Paul Kircher per Leurs enfants àpres eux (And Their Children after Them)

Premi Orizzonti Venezia 2024

Nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia sono raccolti film, documentari e cortometraggi rappresentativi di nuove forme estetiche, espressive e cinematografiche. La giuria che quest'anno ha avuto il compito di assegnare i premi è formata dal presidente la regista e sceneggiatrice Debra Granik, a cui si aggiungono lo sceneggiatore, regista e produttore iraniano Ali Asgari; la regista e sceneggiatrice siriana Soudade Kaadan; il regista, sceneggiatore e produttore greco Christos Nikou; l’attrice e regista svedese Tuva Novotny; il regista ungherese Gábor Reisz; la sceneggiatrice e regista italiana Valia Santella. Di seguito i premi consegnati, a cui si aggiunge anche la sezione Orizzonti Extra:

Premio Orizzonti per il miglior film: The new year that never came di Bogdan Moresanu

Premio Orizzonti per la migliore regia: Sarah Friedland per Familiar Touch

Premio Speciale della Giuria Orizzonti: One of those days when Hemme Dies di Murat Firatoglu

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile: Francesco Geghi per Familia

Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile: Kathleen Chalfant per Familiar Touch

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura: Scandar Copti per Happy Holidays

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio: Who loves the sun di Arshia Shakiba

Orizzonti Extra

Premio degli spettatori Armani Beauty: Shahed (The Witness) di Nader Saeivar

A cui si aggiungono altre premiazioni collaterali assegnate durante la Biennale, come la sezione Venice Immersive. A seguire i vari premi:

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”: (presentato alla Settimana Internazionale della Critica): Familiar Touch di Sarah Friedland

Gran Premio della Giuria per la migliore opera VR immersive: Ito Meikyu di Boris Labbé

Premio per la realizzazione Venice Immersive: Impulse, Playing with Reality di Barry Gene Murphy e May Abdalla

Premio speciale della giuria VR: Oto's Planet di Gwenael Francois

Premi collaterali della Mostra del Cinema di Venezia 2024

Si tratta di premi assegnati, in maniera autonoma, da da associazioni di critici cinematografici, associazioni culturali, cineclub e circoli di cultura cinematografica.

Premio Leoncino d'Oro – Agiscuola/UNICEF: Familia di Francesco Costabile

Premio Pietro Bianchi 2023 – Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI): Nanni Moretti

Premio Giornate degli Autori – Giornate degli Autori: MANAS di Marianna Brennand

Premio Robert Bresson 2023 – Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il Patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede: Marco Bellocchio

Premio al miglior restauro: Ecce Bombo di Nanni Moretti

Premio per il miglior documentario sul cinema: Chain Reactions di Alexandre O. Philippe