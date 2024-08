video suggerito

Mostra di Venezia 2024, nasce la sezione per le serie tv: da M. Il figlio del secolo a Leopardi i titoli in anteprima Si avvicina la Mostra del Cinema di Venezia 2024, che avrà luogo dal 28 agosto al 7 settembre, e non mancano le novità. Quest’anno nella sezione Fuori Concorso, per la prima volta, ci sarà una sezione dedicata alle serie tv, in cui verranno presentati i titoli più attesi della prossima stagione, nella loro forma integrale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che avrà luogo dal 28 agosto al 7 settembre, presenta delle novità a dir poco interessanti. Per la prima volta nella storia della kermesse, verrà inaugurata una sezione interamente dedicata alle serie, ormai legate a doppio filo al cinema, più che alla televisione. In questa edizione, infatti, verranno presentati in anteprima mondiale, alcuni dei titoli più attesi per il prossimo anno, da M.Il figlio del secolo, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati a Disclaimer di Cuarón.

La sezione serie tv nel Fuori Concorso a Venezia

La sezione in questione è quella Fuori Concorso che così apre le porte, in maniera ufficiale, ad una tendenza che in realtà appartiene alla Mostra già da diversi anni, dal momento che si possono annoverare esempi anche piuttosto noti nella storia del Festival, come la presentazione di Berlin Alexanderplatz, del 1980, con 14 episodi diretta da Rainer Werner Fassbinder e mostrata integralmente. A questo proposito, anche il direttore della Mostra, Alberto Barbera ha sottolineato:

La proposta integrale di queste quattro serie è sembrata un rischio degno di essere assunto, volendo perseguire l'impegno del festival di segnalare, se non anticipare, le tendenze più significative che si manifestano all'interno dell'universo cinema.

I titoli delle serie presentate alla Mostra del Cinema di Venezia 2024

Le serie annunciate in questa nuova sezione sono sia italiane che internazionali e rientrano nell'ambito della lunga serialità. Un passo avanti, quello della Mostra del Cinema di Venezia che, quindi, abbraccia anche nuove tipologie di racconto da cui, ormai, anche i grandi nomi del cinema sono attratti e in cui si cimentano con un certo piglio di sfida. C'è da considerare, infatti, che anche la durata complessiva dei film, spesso, ha superato anche i termini canonici, valicando le due ore, o al contrario, quasi sfiorando la durata di un cortometraggio. Sarà quindi da vedere come ci si approccerà alla visione integrale delle serie, in un contesto famelico come quello del Festival. Tra quelle presentate, ci sono Disclaimer di Alfonso Cuarón M. – il figlio del secolo di Joe Wright con Luca Marinelli, Families like our di Tomas Vinterberg, Los Años Nuevos di Rodrigo Sorogoyen e infine la proiezione speciale di Leopardi di Sergio Rubini con Leonardo Maltese.