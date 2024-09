video suggerito

Il red carpet conclusivo del Festival di Venezia: cristalli, trasparenze e tanto nero alla premiazione Cristalli, trasparenze e tanto nero: le celebrity hanno dato il meglio sul red carpet conclusivo del Festival di Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sveva Alviti in Giorgio Armani Privé

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con la Closing Cerimony di sabato 7 settembre, si è chiusa la 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La kermesse, nella serata finale, come di tradizione ha annunciato i vincitori dei prestigiosi riconoscimenti: The Room Next Door di Pedro Almodovar si è aggiudicato l'ambitissimo Leone d'Oro, la Coppa Volpi è stata assegnata rispettivamente come miglior attore e miglior attrice a Vincent Lindon e Nicole Kidman, premio per il Miglior restauro a Nanni Moretti per Ecce Bombo e molto altro. Per l'ultimo red carpet gli ospiti hanno dato il massimo in quanto a eleganza e stile, puntando soprattutto sull'intramontabile nero, un must per le serate glamour e le occasioni speciali.

Sveva Alviti brilla nella serata conclusiva

Sveva Alviti è stata la madrina di questa edizione della kermesse. Classe 1984, la ex tennista è conosciuta soprattutto per la sua interpretazione della cantante Dalida nel biopic francese del 2017 e per il ruolo da protagonista in Nudes, film sul revenge porn. Serata dopo serata, a Venezia ha puntato su look elegantissimi, alternando il bianco, il nero e un tocco di colore. Per il gran finale ha scelto sull'effetto sparkling: una mise scintillante, un abito strapless tempestato di cristalli di Giorgio Armani Privé completato con un importante collier di diamanti. Un look da vera diva.

Sveva Alviti in Giorgio Armani Privé

Sienna Miller sfila con gli stivali

Sienna Miller è arrivata insieme a Kevin Costner per presentare, fuori concorso, il secondo capitolo di Horizon – An American Saga. Sul red carpet l'attrice americana ha indossato una tuta bianca trasparente firmata Chloé, realizzata in pizzo, che lascia in vista la culotte sottostante. L'effetto finale, che ricorda la lingerie francese settecentesca, viene smorzato dai maxi stivali neri di pelle alti fino alla coscia. Ha completato il look con una cintura gioiello che riposta il nome del brand: fa parte della collezione Autunno/Inverno 2024-25.

Leggi anche The Room Next Door vince il Leone d'Oro: tutti i premi della Mostra del Cinema di Venezia 2024

Sienna Miller in Chloé

Isabelle Huppert diva del red carpet

Dall'inizio alla fine, Isabelle Huppert ha conquistato i red carpet con look impeccabili. Serata dopo serata si è confermata una vera diva, imponendosi con una serie di outfit che l'hanno eletta regina di stile di kermesse. L'attrice francese ha fatto da presidente della Giuria internazionale del Concorso, dunque è stata presente per tutta la durata dell'evento.

Isabelle Huppert in Balenciaga

Per la cerimonia conclusiva ha sfoggiato un abito bianco Balenciaga, proveniente dall'ultima collezione pre-fall, dominato da un maxi collo scultura e ampia gonna, con maniche lunghe e punto vita enfatizzato da una cintura gioiello. Ha intensificato il look con uno smokey eyes grafico.

Taylor Russell in Schiaparelli

Sul red carpet vince il nero

Quando si tratta di serate di gala, il nero è la scelta sempre vincente, che non passa mai di moda. Per la Closing Cerimony di Venezia lo hanno scelto tante celebrity. Taylor Russell ha catalizzato l'attenzione con un look firmato Schiaparelli all'insegna delle trasparenze, un abito drappeggiato con schiena nuda e spacco laterale impreziosito da rouches, guanti lunghi abbinati, décolleté con dettaglio gioiello, choker in velluto di Tiffany.

Abbey Lee

Total black per Zhang Ziyi, Vanesa Romero e Isabelle Fuhrman; black&white per Isabel Jiménez. Nero anche per Abbey Lee, un abito strapless con schiena nuda, maxi spacco e lunga fascia posteriore tempestata di paillettes.

Isabelle Fuhrman