Quali sono le mete turistiche diventate più economiche rispetto allo scorso anno

Tunisia

L'estate 2025 è entrata nel vivo e sono moltissimi coloro che hanno già prenotato e programmato le vacanze, così da potersi godere al massimo le ferie. Dall'altro lato, però, ci sono anche i "ritardatari", ovvero quelli che preferiscono non pianificare nulla in anticipo, nella speranza di trovare delle convenienti offerte last-minute. Questa "categoria" sarà lieta di sapere che, stando ai dati raccolti dall'azienda britannica TravelSupermarket, esistono alcune mete turistiche diventate molto più economiche rispetto allo scorso anno: ecco dove si sono registrati ribassi e dove, invece, si va incontro a dei vertiginosi aumenti.

I paesi in cui si sono registrati dei ribassi nel settore travel

Il prezzo delle vacanze estive è in costante aumento ormai da anni e il motivo è molto semplice: i rincari, oltre a essere in perfetta linea con la crescita dell'inflazione, riflettono anche gli effetti dei maggiori costi operativi, dalle bollette più elevate che interessano gli hotel ai prezzi più salati del cibo che incidono sui ristoranti. Stando ai dati raccolti dalla piattaforma online TravelSupermarket, che ha analizzato le ricerche a tema vacanze all-inclusive effettuate tra il 2024 e il 2025, esistono però delle mete diventate più economiche rispetto allo scorso anno. Di quali paesi si tratta? Dell'Italia e della Tunisia, dove i prezzi sono scesi rispettivamente dell'11% e del 4%. Un pacchetto tutto compreso nel nostro paese costa poco più di 1.200 euro, mentre in Tunisia si arriva a spendere meno di 800 euro. Naturalmente tutto varia a seconda della location scelta, i dati fanno riferimento semplicemente a una media.

Sicilia

Dov'è che una vacanza all-inclusive costa di più

Con i numeri di TravelSupermarket è stato possibile stabilire anche quali sono i paesi in cui i prezzi dei pacchetti all-inclusive sono aumentati in modo evidente. I rincari più elevati, pari al 26% in più rispetto al 2024, ci sono stati negli Emirati Arabi, seguiti da Cipro, dove per una vacanza tutto compreso si spende il 23% in più rispetto allo scorso agosto. Aumenti del 15% in in Turchia, del 12% in Grecia, del 9% in Spagna e del 4% in Portogallo, dunque in tutte le mete turistiche più gettonate del momento. In lista non mancano l'Egitto con i suoi rialzi del 20% e Malta dell'8%. Quanti sono coloro che si lasceranno ispirare da questi dati, puntando tutto sulle mete considerate le più economiche del momento?