Le destinazioni più economiche dell’estate 2026: in classifica c’è anche un’italiana

L'inverno 2025-26 non è ancora cominciato ma, nonostante ciò, sono già moltissimi coloro che pensano già al futuro e che hanno voglia di organizzare le loro prossime vacanze estive, così da avere tutto programmato in modo dettagliato e da risparmiare su viaggi ed esperienze. Volete sapere quali sono le mete più economiche dell'estate 2026? A rivelarlo è stata una ricerca condotta da Which?, che ha analizzato i prezzi di oltre 5.000 pacchetti vacanze proposti dai tour operator: ecco qual è stato il risultato.

La Spagna sarà il paese più economico dell'estate 2026

Stando ai dati raccolti da Which?, la meta più economica dell'estate 2026 sarà la Costa Blanca, in Spagna, dove in media un pacchetto vacanze della durata di una settimana costerà poco più di 900 euro (con volo, alloggio e servizi extra compresi). Le destinazioni da visitare assolutamente se si va alla ricerca di bellezza e divertimento? Benidorm, Javea e Denia, da tempo leader in fatto di vida loca e di panorami da sogno. Al secondo posto della classifica a sorpresa è comparsa la Toscana, in Italia. Famosa per le sue colline, il suo vino e il suo cibo delizioso, proporrà dei prezzi particolarmente convenienti, basti pensare al fatto che si spenderà poco più di 900 euro per un viaggio all-inclusive di 7 giorni. Certo, qui in estate le temperature diventano roventi, ma è possibile ripararsi nella frescura delle zone collinari.

Quali sono i paesi esclusi dalla classifica

A completare la top 3 delle mete più convenienti dell'estate 2026 c'è Agadir, in Marocco, dove un soggiorno di una settimana arriverà a poco meno di 1.000 euro. A seguire nella classifica ci sono Dalaman, in Turchia, e le tre isole più popolari delle Canarie, ovvero Tenerife, Fuerteventura e Gran Canaria. Costa Brava e Costa Dorada hanno conquistato l'ottavo e il nono posto, a prova del fatto che la Spagna sarà in assoluto la destinazione top dell'estate 2026. Cosa dire, invece, della Grecia? È riuscita a ottenere solo la decima posizione con l'isola di Zante, dove in media una vacanza di 7 giorni costerà quasi 1.200 euro a testa. Non classificate, invece, Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Malta, Montenegro e Portogallo, i cui prezzi saranno decisamente più onerosi. In quanti si lasceranno convincere da questa classifica e correranno a prenotare?