Dove andare nel 2026: quali sono le città più convenienti per prenotare un viaggio

Colonia

L'inverno non è neppure iniziato, ma c'è già chi sogna il ritorno dell'estate, delle vacanze, delle ferie. Spesso per risparmiare l'unico modo è cominciare l'organizzazione mesi prima, così da poter avere tutte le spese sotto controllo, poter monitorare offerte e promozioni di cui approfittare. Ed è anche un modo per sopravvivere alla stagione fredda delle piogge: tenendo la mente occupata su qualcosa di positivo! Per chi ha come parola chiave "risparmio", Skyscanner ha realizzato un report utile: è l'elenco delle destinazioni per le vacanze più convenienti per il prossimo anno. Ecco dove andare nel 2026 se si vuole tenere a bada le spese evitando di mandare il conto in rosso.

Quali sono le destinazioni più convenienti per il 2026

Il sito web di comparazione voli ha analizzato una serie di dati per andare incontro ai viaggiatori e dare indicazioni sulle destinazioni più convenienti per i viaggi del 2026. Gli esperti hanno selezionatole mete per le vacanze con il miglior rapporto qualità-prezzo. La lista tiene conto delle località che hanno visto un forte calo dei prezzi anno su anno, in base al costo di un biglietto aereo andata/ritorno nel 2024 rispetto al 2025. I motivi alla base di questa oscillazione sono diversi: l'apertura di nuove rotte per esempio o servizi più frequenti da parte delle compagnie aeree low cost. Ma a volte è una questione strategica: quando cala la domanda ecco che i prezzi scendono, per solleticare l'interesse e stuzzicare la curiosità dei viaggiatori. Viceversa, quando la domanda sale anche le tariffe seguono lo stesso andamento.

Madeira

Per questo, Skyscanner consiglia di acquistare un biglietto per Colonia in Germania. I prezzi dei voli sono scesi del 44% rispetto allo scorso anno per questa meta turistica. Invece Goa in India è la seconda destinazione più consigliata da Skyscanner, con i prezzi scesi del 34%. Al terzo posto c'è Kaunas, cittadina della Lituania, meno conosciuta rispetto ad altre del Paese ma capace di riservare sorprese. I voli diretti verso questa perla nascosta del Baltico sono più economici del 31% rispetto al 2024. L'Europa è grande protagonista della top 10: compaiono anche le città di Bergen, Madeira, Santiago di Compostela, Murcia. A queste si aggiungono Tbilisi e Ottawa. Chiude la top 10 Phnom Penh, la capitale della Cambogia.

Phnom Penh

Perché visitare Colonia

Musei, chiesi, edifici ricchi di storia che testimoniano epoche passate, le vie dello shopping: Colonia è una città tutta da scoprire, ricca di attrazioni culturali e divertimento. Il Duomo di Colonia è forse il monumento più iconico, dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO: è la Chiesa gotica più grande d’Europa, caratterizzata da un'architettura unica e da un panorama mozzafiato visibile recandosi sulla cima della Torre Sud. Altra attrazione che attira sempre molti curiosi e molti turisti è l'Hohenzollern Brucke, il ponte ferroviario e pedonale che attraversa il Reno e collega le due sponde del fiume.

Colonia

Le destinazioni di viaggio più convenienti per il 2026