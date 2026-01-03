Da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, il 2026 delle celebrity inizia in vacanza tra mare e montagna

Le celebrity si sono divise tra mare e montagna: ha messo la tuta da sci in valigia Melissa Satta, mentre ha fatto il pieno di bikini Elisabetta Gregoraci.

Michelle Hunziker

Il 2026 delle celebrity è all'insegna dell'immancabile vacanza di inizio anno. In tanti sono partiti alla volta di mete nuove oppure di destinazioni del cuore frequentate spesso, per chiudere in bellezza il 2025 e accogliere il 2026. Qualcuno è con gli amici, qualcuno ha preferito rimanere in famiglia, c'è chi ha confermato la predilezione per il mare e chi invece ha puntato sulla montagna. C'è anche chi ha scelto la città, ma tutti hanno testimoniato sui social il loro viaggio, condividendo istantanee con fan e follower.

Melissa Satta ha messo in valigia la tuta da sci, Elisabetta Gregoraci invece ha fatto il pieno di bikini. Hanno scelto due vacanze molto diversa. La prima è partita col compagno Carlo Gussalli Beretta e col figlio alla volta di St. Moritz, immergendosi in paesaggi candidi dominati dalla neve, tra piste da sci e calde baite di legno. La coppia sembra molto salda: è il secondo Capodanno che festeggiano insieme come coppia.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta

La seconda, invece, non ha rotto la tradizione. Per lei il Kenya è una tappa imprescindibile a Capodanno: lo trascorre sempre lì. Anche quest'anno ha passato gli ultimi giorni del 2025 e i primi del 2026 assieme al figlio Nathan Falco Briatore e all'ex marito, proprio nel suo resort, il Billionaire di Flavio Briatore a Malindi.

Elisabetta Gregoraci

Divise tra montagna e mare anche Alba Parietti e Michelle Hunziker. La prima possiede una casa a Courmayeur, che è la sua destinazione invernale del cuore: lì è solita festeggiare il Capodanno con gli amici. Quest'anno è filato tutto liscio, senza incidenti! L'anno scorso, invece, si era fatta male: era stata travolta sulla pista da sci da due ragazzi, rendendo necessarie le stampelle. Assente stavolta il Manager Fabio Adami, con cui la relazione è terminata questa estate.

Alba Parietti

Michelle Hunziker si sta godendo il sole e il mare del Messico. Ha scelto una vacanza in famiglia, con le persone che ama di più. C'è la sua primogenita Aurora Ramazzotti col compagno Goffredo Cerza e il loro bambino Cesare; ma ci sono anche le due figlie più piccole, nate dal successivo matrimonio, Sole e Celeste. La conduttrice è apparsa in splendida forma, sempre piena di energia e con un fisico tonico e scolpito. Neppure in vacanza ha rinunciato ai suoi allenamenti, che sono la sua routine quotidiana.

Michelle Hunziker

La routine di Capodanno di Chiara Ferragni, invece, è stata all'insegna di lunghe passeggiate alla scoperta di una nuova meta. È partita con gli amici e la sorella Valentina alla volta della Colombia visitando in lungo e in largo Medellin e Cartagena de Indias. Nessuna traccia di quello che sembra ormai l'ex compagno: sembrerebbe infatti finita la tormentata relazione con Tronchetti Provera, paparazzato proprio negli stessi giorni con l'ex moglie in quel di Portofino.

Chiara Ferragni

Vacanze in città anche per Chanel Totti, che ha visitato Amsterdam. Sua madre Ilary Blasi, invece, è stata sulle Dolomiti per Capodanno, una romantica fuga d'amore sulla neve assieme al suo Bastian Muller. Hanno soggiornato in un hotet-chalet di lusso tra piste da sci, momenti di relax in spa, lunghe passeggiate e pranzetti in baita.